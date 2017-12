सुपरस्टार रजनीकांत के बर्थडे पर ‘काला’ का दूसरा पोस्टर रिलीज, जानिए कब होगी रिलीज

Rajinikanth, Kaala Movie 2nd Look Poster: सुपरस्टार रजनीकांत का आज 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘काला’ का दूसरा पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर धनुष ने ‘काला’ के पोस्टर का पहला लुक रिलीज किया था। यह फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है। जारी किए गए फिल्म के दूसरे लुक में रजनीकांत एग्रेसिव एक्सप्रेशन बनाए हुए हैं। रजनीकांत ने काला चश्मा और काली शर्ट पहनी है, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वहीं नीचे पोस्टर पर लाल रंग से लिखा गया है, ‘काला’।

बता दें, जल्द ही सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 2.0 भी आने वाली है। रजनीकांत के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और एमी जैक्सन भी हैं। इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की दो बार रिलीज डेट सामने आ चुकी है। जिसने दर्शकों को काफी उत्साहित किया था लेकिन उनकी यह खुशी थोड़े से ही समय के लिए रही क्योंकि दोनों बार रिलीज डेट आगे खिसका ली गई। अब फिल्म की तीसरी रिलीज डेट सामने आई है जो 27 अप्रैल है। रिलीज डेट खिसकाने की वजह है एक अमेरिकी कंपनी जिसे कि फिल्म के वीएफएक्स का काम दिया गया था।

#Kaalaa2ndLook . Thalaivar looking #mersal. Waiting for teaser and all the best to the team pic.twitter.com/Gsf0Jbhp99

— Hari Talkiess (@Haridiwakar) December 12, 2017