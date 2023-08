Jailer Box office collection Day 1: रजनीकांत की ‘जेलर’ का जलवा, तमिल की बड़ी ओपनर बनी फिल्म, जानिए पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

Jailer Box office Day 1 Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' (Jailer) रिलीज के साथ ही तमिल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इसने पहले दिन कमाल का कलेक्शन किया है।

रजनीकांत की 'जेलर' ने किया इतना कलेक्शन। (Photos- Twitter)

