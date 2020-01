First Look Of Rajinikanth, Bear Grylls in Into the Wild With Bear Grylls: प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के साथ वाइल्ड लाइफ एडवेंचर (Man Vs Wild) शूट करने वाले Bear Grylls अब अपने शो में रजनीकांत के साथ जंगल की रोमांचक यात्रा करते नजर आएंगे। शो की शूटिंग कर्नाटका के बंदीपुर के जंगलों में की जा रही है। इसी के साथ ही सेट से रजनीकांत की ग्रेल्स के साथ एक तस्वीर सामने आई है जिसे सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस तस्वीर में रजनी और ग्रेल्स दोनों पोज मारते दिख रहे हैं।

ग्रेल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से रजनीकांत के साथ बंदीपुर के जंगलों से एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में रजनीकांत काफी हेंडसम लग रहे हैं। रजनीकांत डार्क नेवी ब्लू जैकेट में क्रो कैप और काला चश्मा लगाए दिख रहे हैं। वहीं ग्रेल्स भी उनके साथ पोज देते दिख रहे हैं।

इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए ग्रेल्स ने लिखा- पीएम मोदी के साथ एक एपिसोड करने के बाद अब सुपरस्टार रजनीकांत जी के साथ हम नजर आएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ लोगों का 3.6 बिलियन इंप्रेशन के साथ प्यार मिला। अब रजनीकांत हमें ज्वॉइन करेंगे और हमारे नए शो #IntoTheWildWithBearGrylls के साथ टीवी डेब्यू करेंगे।’ इस शो को लाइव डिस्कवरी इंडिया में देखा जा सकेगा।

After our episode with Prime Minister @NarendraModi of India helped create a bit of TV history, (3.6 billion impressions), superstar @Rajinikanth joins me next, as he makes his TV debut on our new show #IntoTheWildWithBearGrylls on @DiscoveryIN. #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/WKscCDjPZc — Bear Grylls (@BearGrylls) January 29, 2020

बता दें, साल 2019 में ग्रेल्स ने पीएम मोदी के साथ शो Man Vs Wild शो किया था। यह शो इंडिया में खूब पॉपुलर हुआ और ट्रेंड में लगातार बना रहा था। ग्रेल्स ने तारीफ करते हुए बताया था कि उस शो को इतना पसंद किया गया था कि 3.6 बिलियन इंप्रेशन उसे मिले थे। अब इस बार साउथ के दर्शक रजनीकांत के साथ Bear Grylls के इस शो को देखने के लिए उतावले होंगे।

खबरों के मुताबिक रजनीकांत ग्रेल्स के साथ कर्नाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि रजनीकांत और ग्रेल्स की एक दिन की शूटिंग का शेड्यूल 6 घंटों का रखा गया है।

