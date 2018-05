21 साल के युवक ने जब रजनीकांत से पूछा-आप कौन? सुपरस्टार ने दिया यह जवाब

साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Kaala’ को लेकर खासा सुर्खियों में हैं। फिल्म में रजनीकांत एक स्टायलिश और वाइब्रिंट खूखार गैंगस्टर की भूमिका में हैं। वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर एक कद्दावर नेता के किरदार में हैं, जो कि हमेशा अपने देश को साफ-सुथरा और तरक्की के मुद्दों पर गौर करते हैं। हाल ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें रजनीकांत और नाना पाटेकर अपने-अपने अंदाज में दिख रहे हैं। काला की रिलीजिंग को लेकर कर्नाटक में विवाद जारी है। बता दें कि कर्नाटक में यह तूतीकोरियन में स्टारलाइट प्लांट को लेकर उपजा है। इस प्लांट को बंद करने के चलते वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लिहाजा उन्हीं घायलों से मिलने रजनीकांत अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक ऐसे युवक से मुलाकात की जिसके एक सवाल ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए।

दरअसल, मंगलवार को रजनीकांत चेन्नई स्थित तुतुकुड़ी जिले के जनरल अस्पताल में तूतीकोरियन के खिलाफ प्रदर्शन में घायल हुए पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो वह वहां पर एक 21 साल के युवक से मिले। इस युवक का नाम संतोष है जिसने रजनीकांत से पूछा किया आप कौन हैं? वह युवक अपने बिस्तर रजनीकांत के पास आता है और सवाल करता है कि आप कौन हैं? तब जवाब में रजनीकांत कहते हैं ‘ मैं रजनीकांत हूं”। इसके बाद रजनीकांत अपना नाम बताकर पीड़ित संतोष का हाल-चाल पूछते हैं। रजनीकांत और संतोष की बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी शेयर किया जा रहा है।

एक न्यूज चैनल को बातचीत के दौरान संतोष ने रजीनांकत के अस्पताल दौरे को लेकर कई सवाल खड़े किए। संतोष ने कहा कि स्टारलाइट में कई दिनों से जारी प्रदर्शन के दौरान तो कभी सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई जब सरकार ने स्टारलाइट प्लांट को बंद करने के आदेश दिए तो वह अस्पताल में पीड़ितों से मिलने आए। ऐसे समय में पीड़ितों से मिलना जब उनकी फिल्म काला जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है कई सवाल खड़े करता है।’ गौरतलब है कि रजनीकांत की फिल्म Kaala 7 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन तूतीकोरियन विवाद को लेकर कर्नाटक में फिल्म की रिलीजिंग बैन है, लिहाजा ऐसे में रजनीकांत का यह दौरा राजनीति सियासत के रूप में माना जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने इस प्लांट को बंद करने का आदेश दिया और दोबारा न खुलने को भी कहा है। इसके साथ ही सरकार ने हिंसा फैलाने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

ITS FINALLY TIME, #THEKINGARRIVES in style!

Presenting to you, our Superstar Rajinikanth’s, much anticipated #KAALATrailer. #KingKariKAALAnTrailer#Kaala #காலா #కాలా #कालाकरिकालन

JUNE 7 TH WORLDWIDE RELEASE https://t.co/wqoBfUQznG

— Dhanush (@dhanushkraja) May 28, 2018