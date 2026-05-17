हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजय जीत हासिल की और वहां के मुख्यमंत्री बने। वहीं, जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो सुपरस्टार रजनीकांत तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलने गए, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। थलाइवा पर आरोप लगे कि वह विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि उन्होंने जोसेफ विजय को ठीक से बधाई भी नहीं दी। अब इन सभी आरोपों पर रजनीकांत ने चुप्पी तोड़ी है।

रविवार को मीडिया से बात करते हुए रजनीकांत ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि वह विजय से जलते हैं। थलाइवा ने कहा, “चुनाव नतीजों के बाद मैं स्टालिन से मिला। इस पर कुछ आलोचना हुई। स्टालिन 38-40 सालों से मेरे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। लोकतंत्र में जीत और हार आम बात है। फिर भी मुझे थोड़ा बुरा लगा कि स्टालिन कोलाथुर से हार गए।

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इसलिए मैं उनसे एक दोस्त के तौर पर मिला। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि रजनीकांत वहां यह चर्चा करने गए थे कि विजय को मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। ऐसी स्थिति में, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि ‘रजनीकांत इतने घटिया इंसान नहीं हैं।’ यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए।”

विजय को बधाई देने पर क्या बोले रजनीकांत

रजनीकांत ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने विजय को X पर बधाई दी थी, जब TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्होंने कहा कि उनके और विजय के बीच 25 साल का उम्र का फर्क है, इसलिए दोनों की तुलना करना सही नहीं है।

यह साफ करते हुए कि उन्होंने उस पत्रकार को क्यों तवज्जो नहीं दी, जिसने विजय के सीएम बनने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। रजनीकांत ने कहा, “2016 से जब मैंने राजनीति में आने का ऐलान किया था, तब से जब भी मैं एयरपोर्ट पर जाता हूं, तो मैं वहां के स्टाफ से पूछता हूं कि क्या कोई मीडिया मौजूद है। इसी तरह हाल ही में बेंगलुरु जाते समय मैंने पूछा कि क्या वहां कोई मीडिया है। उन्होंने कहा था नहीं।”

दिग्गज अभिनेता ने आगे कहा, “फिर, जब मैं आ रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति जो मीडिया वाला नहीं लग रहा था… हाथ में फोन लिए हुए, मेरे पास आया और बोला कि विजय मुख्यमंत्री बन रहे हैं और इस पर मेरी प्रतिक्रिया पूछी। मैं हैरान रह गया। वह रिपोर्टर जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक फोन था। मैंने बस मुस्कुरा दिया और चला गया। जल्द ही, इस बात पर आलोचना होने लगी कि मैंने उन्हें बधाई नहीं दी।”

फिर ‘थलाइवा’ ने उन दावों पर भी बात की कि उन्हें विजय से जलन है। अभिनेता ने कहा, “मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने तो राजनीति पहले ही छोड़ दी है। जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं, तो मुझे उनसे जलन क्यों होगी? शायद अगर कमल हासन मुख्यमंत्री बन जाते, तो मुझे थोड़ी जलन हो सकती थी।” सुपरस्टार ने हंसते हुए आगे कहा, “लेकिन तब भी मुझे जलन नहीं होती। जिसके नसीब में जो लिखा है, वह होकर रहेगा और जो नहीं लिखा वह नहीं होगा।”

रजनीकांत ने आगे कहा, “विजय और मेरे बीच 25 साल का जेनरेशन गैप है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। अपनी तुलना विजय से करना मेरे लिए सही नहीं है। अगर विजय अपनी तुलना मुझसे करते हैं, तो यह उनके लिए सही नहीं है। मैंने उन्हें बचपन से देखा है। उनके मुख्यमंत्री बनने पर मुझे उनसे जलन क्यों होगी?”

विजय ने वो कर दिखाया जो MGR-NTR ने भी नहीं किया

विजय के राजनीतिक करियर की तारीफ करते हुए सुपरस्टार ने कहा, “52 साल की उम्र में, उन्होंने MG रामचंद्रन (MGR) या NT रामाराव (NTR) से भी ज्यादा हासिल किया है। फिल्म इंडस्ट्री से आकर, उन्होंने अकेले ही कई ताकतवर पार्टियों और बीजेपी को हराया है। मुझे उनसे कोई जलन नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी और खुशी, दोनों का मिला-जुला एहसास हो रहा है। मैं उनकी तारीफ करता हूं। इसलिए, जलन का तो कोई सवाल ही नहीं है। लोगों को विजय से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे यकीन है कि वे इन उम्मीदों को पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।”

जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वे विजय को कोई सलाह देना चाहेंगे, तो रजनीकांत ने कहा कि लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन, मेरी राय में हमें उन्हें कम से कम दो साल का समय देना चाहिए। इसके अलावा, उनकी पार्टी के सदस्यों और उनके फैंस को भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे जो भी गलती करेंगे, उसका सीधा असर विजय और उनकी साख पर पड़ेगा।”

फिर एक रिपोर्टर ने उनसे यह भी पूछा कि अगर उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बनाई होती और 2001 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा होता, तो क्या वे जीत हासिल कर पाते? रजनीकांत ने जवाब दिया, “मैं 100 फीसदी जीत जाता। इसमें कोई शक नहीं है।” इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने एक सुनहरा मौका गंवा दिया, तो इस महान अभिनेता ने कोई जवाब नहीं दिया।

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