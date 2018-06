‘काला’ पर बवाल: रिलीज हो सके फिल्म, रजनीकांत ने थिएटरों और दर्शकों के लिए मांगी सुरक्षा

दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म ‘काला’ पर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मुंबई के पत्रकार ने फिल्म के किरदार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। काला पर बढ़ते बवाल को देखते हुए रजनीकांत ने थिएटरों और दर्शकों के लिए सुरक्षा की मांग की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा है, ‘मुझे नहीं लगता कि काला को कर्नाटक में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में रहने वाले तमिल लोगों के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की सरकार इस फिल्म के दर्शकों और थिएटरों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी।’

बता दें कि कावेरी जल विवाद को लेकर रजनीकांत द्वारा की गई टिप्पणी की वजह से कर्नाटक में काला फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार ने कहा था कि कर्नाटक में जिस भी पार्टी की सरकार बने, उसे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन करना चाहिए। रजनीकांत के इस बयान से खफा होकर कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने काला की रिलीज पर रोक लगा दी। हालांकि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा केएफसीसी से कर्नाटक में काला को रिलीज करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि फिल्म सात जून को पूरी दुनिया में एकसाथ रिलीज होने जा रही है।

I don't think Kaala will face any issues in #Karnataka. Not just Tamil people in Karnataka, but people who speak other languages also wish to watch the movie. I believe Karnataka govt will provide adequate protection to the theaters and audience: Rajinikanth in Chennai, yesterday pic.twitter.com/d18oVoO7KX

— ANI (@ANI) June 5, 2018