तो क्या रजनीकांत स्टारर ‘2.0’ ‘बाहुबली 2’ और ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ को छोड़ पाएगी पीछे?

रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री मार चुकी है। 29 नवंबर को रिलीज हुई 2.0 को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे फैन्स के मन में 2.0 को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। ऐसे में भारी संख्या में लोग थिएटर्स में पहुंच रहे हैं। फिल्म साउथ के अलावा नॉर्थ में भी बहुत पसंद की जा रही है।

फिल्म के फर्स्ट डे मॉर्निंग शो की हालत भी काफी कमाल की थी। उम्मीदें जताई जा रही है कि फिल्म को काफी तगड़ी ओपनिंग मिलने वाली है। ऐसे ही ओपनिंग अब तक फिल्म बाहुबली 2 और ठग्स ऑफ हिंदोस्तान को मिल चुकी है। ऐसे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि रजनीकांत की ये फिल्म ‘बाहुबली 2’ और आमिर की ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का ये रिकॉर्ड तोड़ देगी।

बता दें, रजनी और अक्षय की ये फिल्म तीन भाषाओं में रिलीज हुई है- हिंदी, तमिल और तेलुगू। ऐसे में इस साय-फाय मूवी के टिकट्स बुक माय शो में धड़ल्ले से बिक रहे हैं।

आपको बता दें, आमिर खान की फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ ने ‘बाहुबली 2’ का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म ने 550 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर रिकवर किए थे।

वहीं फिल्म ने 370 करोड़ रुपए सेटलाइट, डिजिटल और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सेलिंग से कमाए थे। बाहुबली और बाहुबली 2 की तरह ही तमिल-तेलुगू और हिंदी में बनी 2.0 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में है।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री ट्रेड एनेलिस्ट रमेश बाला कहते हैं कि फिल्म 2.0 की टिकट सेलिंग इस वक्त हॉट केक की तरह हो रखी है। रमेश के मुताबिक यह फिल्म वर्ल्डवाइड 10,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है।

फिल्म बाहुबली 2 वर्ल्डवाइड 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। देश भर में फिल्म 2.0 2D और 3D में 7000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है।

Finally, most theaters in #Chennai and rest of TN have opened adv booking..

Tickets are selling like hot cakes for the Opening weekend.. pic.twitter.com/wJb4hYq0xX

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 28, 2018