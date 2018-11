2.0 ने रिलीज से पहले ही बनाया माहौल, रजनीकांत-अक्षय की फिल्म ने तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। मेकर्स की फिल्म को प्रमोट करने की भी रणनीति काम कर रही है। लोगों के बीच उत्साह कायम रखने के लिए शो के निर्माता हर दिन एक नया पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट 29 नवंबर तय की गई है। फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करने में सफल हो रही है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लोगों के बीच 2.0 का क्रेज बढ़ गया था। यही कारण है कि फिल्म की जमकर एडवांस बुकिंग की गई है और फिल्म ने एक नया कीर्तिमान भी रच दिया है।

सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही फिल्म की करीब 120 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यह किसी भी तमिल फिल्म के लिए बड़ा अमाउंट है। वहीं 2.0 ऐसी पहली कॉलीवुड (दक्षिण भारतीय) फिल्म है जिसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सामान्यता कॉलीवुड फिल्में 50-60 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाती हैं। ऐसे में मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। फिल्म का बजट करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे पहली महंगी फिल्म है। फिल्म को तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

#2Point0 TN Pre-release Theaterical total advance is valued the highest in Tamil Cinema.. Nearly ₹ 120 Crs..

A First in Tamil Cinema to cross ₹ 100 Crs.. pic.twitter.com/sAGp6PFxxf

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 19, 2018