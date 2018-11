3 नवंबर को अक्षय कुमार-रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 का ट्रेलर रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट करीब 600 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। भारी भरकम बजट और वीएफएक्स के इस्तेमाल के बाद भी 2.0 फिल्म का ट्रेलर लोगों को प्रभावित नहीं कर सका है। सोशल मीडिया यूजर्स अक्षय और रजनीकांत की फिल्म 2.0 का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। फैन्स को फिल्म के ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार था, ऐसे में माना जा रहा था कि ट्रेलर के बाद फैन्स का उत्साह बढ़ जाएगा हालांकि ट्विटर यूजर्स फिल्म के ट्रेलर को लेकर निगेटिव रिएक्शन्स दे रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने स्पेशल इफेक्ट को फ्रंट कैमरे की फोटो बताया है। जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा- फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। एक अन्य यूजर लिखता है- रजनीकांत के बैकग्राउंड में नजर आ रहे रोबोट्स वैक्स स्टेच्यू से ज्यादा फेक लग रहे हैं।

बता दें कि ट्रेलर में दिखाया जाता है कि शहर भर में मौजूद लोगों के पास मोबाइल फोन को विलेन अपनी ताकत से खींच लेता है। इसके बाद वह चील का अवतार लेकर पूरे शहर में आतंक मचा देता है। हालांकि ताकतवर विलेन से लड़ने के लिए रोबोट फिल्म की तरह ही साइंटिस्ट बने रजनीकांत ‘चिट्टी’ को बुलाते हैं।

फिल्म का निर्देशन एस शंकर ने किया है। फिल्म को थ्री डी में भी रिलीज किया जा रहा है। 2.0 को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म के प्रमोशन में करीब 150 रुपए खर्च किए गए हैं। फिल्म में म्यूजिक मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने दिया है। फिल्म 29 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 2.0 को भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है।

देखिए ट्विटर यूजर्स के रिएक्शन्स-

She: It’s my first time. Please be gentle. #2Point0Trailer pic.twitter.com/oVYHMConmS

#2point0trailer

The background Rajini robots look even more fake than wax statues.

B-grade vfx for India’s biggest film.

Should have just hired red chillies. pic.twitter.com/fleRCyeIpL

