अक्षय-रजनीकांत की मूवी 2.0 का टीजर हुआ लीक, फिल्म देखने के लिए फैंस में बढ़ी बेताबी

सुपरस्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैकसन की फिल्म ‘2.0’ का टीजर ऑनलाइन लीक हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट करते हुए फिल्म के टीजर के लीक होने की जानकारी दी है। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर से डॉन की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इससे पहले रजनीकांत से फिल्म ‘कबाली’ में कुछ इसी तरह का रोल अदा किया था। रमेश बाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”यह जानकर हैरानी हुई कि फिल्म ‘2.0’ का टीजर ऑनलाइन लीक हो गया है। उम्मीद है कि फिल्म की टीम इसके खिलाफ कड़ा रवैया अपनाएगी। हालांकि इस स्थिति में फिल्म की टीम ऑफिशियल टीजर रिलीज कर नुकसान की भरपाई करती है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि फिल्म की टीम ऑफिशियल टीजर रिलीज करने की स्थिति में है या फिर नहीं।” वहीं फिल्म के टीजर के लीक होने पर रजनीकांत ने भी नाराजगी जाहिर की है।

फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म के देखने को लेकर ट्वीट करने लगे। कुछ फैंस ने ट्वीट कर लीक हुए टीजर को न देखने बात कही क्योंकि फैंस का कहना है कि वह फिल्म के इस टीजर को देखने के बाद उत्साह खत्म नहीं करना चाहते हैं। वहीं कुछ ट्विटर यूजर ने लिखा, फिल्म 2.0 के रिलीज होने की जानकारी मिली। यह बेहद चौंकाने वाला है।

Leaking content online before the official release should not be TOLERATED or ENCOURAGED ! This is a heartless act ignoring hard work, efforts and sentiments of the makers for few seconds of excitement !!! #BeAshamed #StopPiracy #StopMisusingDigitalMedium

Shocking to know #2point0Teaser is leaked on-line.. Hope the team takes strict action on the culprits..

Usually, the team releases the official teaser immediately to contain the damage..

Not sure, if the teaser is fully ready now or if the timing is right to release it now..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) March 4, 2018