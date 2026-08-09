दिग्गज अभिनेता तेज सप्रू ने राजेश खन्ना से जुड़ा एक यादगार किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज ने अचानक उन्हें गालियां दे दी थीं। हालांकि, तेज सप्रू के मुताबिक, बाद में राजेश खन्ना ने अपनी गलती मानी, उनसे माफी मांगी और रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की।

यह भी पढ़ें- Toxic Trailer: यश का डार्क अवतार देख दंग रह जाएंगे, ट्रेलर में भरपूर एक्शन और सस्पेंस बरकरार

द रेडिफ पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान तेज सप्रू ने राजेश खन्ना के व्यक्तित्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद राजेश खन्ना में कभी-कभी घमंड नजर आता था, लेकिन इसके बावजूद वह सबसे दरियादिल लोगों में से एक थे, जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था।

राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए तेज सप्रू ने बताया कि कामयाबी शायद सितारों को ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी बदल देती है। उन्होंने कहा कि ‘राजेश खन्ना में घमंड था, ऐसा होता है जब आप अपने करियर के शिखर पर होते हैं। आस पास के लोगों का आपको देखने का तरीका बदल जाता है। इसके बावजूद उन्होंने राजेश खन्ना के दरियादिल की तारीफ की।’

तेज सप्रू ने राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म के सेट का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि वह कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तेज ने बताया कि ‘हम साथ में काम कर रहे थे, मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे मुझे गालियां दे रहा थे। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वो काका जी थे।’

यह भी पढ़ें- जब माधुरी दीक्षित के क्लोज शॉट्स बार-बार चेक करते थे संजय दत्त, सालों बाद ‘साजन’ के निर्देशक ने सुनाया किस्सा

सप्रू ने यह तो नहीं बताया कि आखिर किस बात को लेकर यह गुस्सा भड़का था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस वक्त यह घटना हुई, राजेश खन्ना फिल्म की एक अभिनेत्री के साथ मौजूद थे। इस सभी किस्सों के बावजूद तेज सप्रू ने उनकी तारीफ की और बताया कि वह सीनियर के तौर पर राजेश खन्ना की इज्जत करते हैं।

सप्रू ने बताया कि इस घटना ने उन्हें इसलिए ज्यादा आहत किया क्योंकि वह राजेश खन्ना का बेहद सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि राजेश की पहली फिल्म उनके पिता डी.के. सप्प्रू के साथ थी और वह अपने से सीनियर कलाकारों का हमेशा सम्मान करते हैं। ऐसे में पीछे से गालियां दिए जाने पर उन्हें काफी दुख हुआ।