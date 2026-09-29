कंगना रनौत बॉलीवुड की एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जो अब एक्टिंग के साथ-साथ राजनीति में भी अपना नाम बना रही हैं। फिल्म क्रिटिक रह चुके राजीव मसंद ने हाल ही में कहा है कि उन्हें कंगना बतौर एक्ट्रेस याद आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आने के बाद कंगना की शख्सियत एक्ट्रेस पर हावी हो गई है।

राजीव मसंद ने हाल ही में यूट्यूब चैनल शार्दुलॉजी में कहा, “मुझे एक्ट्रेस कंगना की याद आती है। अब वो सिर्फ एक मजाक हैं।” उन्होंने कंगना के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें वह अक्सर कहती रही हैं कि बॉलीवुड के बड़े लोगों ने उन्हें काम के मौके नहीं दिए।

राजीव ने कहा कि इस बात को बार-बार दोहराना एक अच्छी कहानी हो सकती है, लेकिन वह इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सफलता का सम्मान करता है। उनके मुताबिक, कई लोगों ने शुरुआत में मुश्किलों का सामना किया, लेकिन सफल होने के बाद चीजें बदल जाती हैं।

कंगना की एक्टिंग की तारीफ

राजीव ने विकास बहल की 2014 में आई फिल्म ‘क्वीन’ में कंगना के अभिनय की जमकर तारीफ की। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को शानदार बताया। साथ ही, वह कंगना और विकास बहल की आने वाली फिल्म ‘क्वीन 2’ में दोबारा साथ आने को लेकर उत्साहित भी नजर आए।

उन्होंने कहा कि जब भी कंगना ने किसी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए काम किया, वह उसमें शानदार रही हैं। हालांकि, राजीव के मुताबिक, बाद के दौर में ऐसा लगा कि फिल्मों पर किरदार से ज्यादा ‘कंगना शो’ हावी हो गया।

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कंगना किरदार में पूरी तरह ढल जाती थीं

राजीव ने कंगना को एक बेहतरीन एक्ट्रेस बताते हुए कहा कि उन्हें वह दौर याद आता है, जब कंगना अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाती थीं। उन्होंने कहा कि उस समय पर्दे पर एक्ट्रेस कंगना नजर नहीं आती थीं, बल्कि सिर्फ उनका किरदार दिखाई देता था।

हालांकि, राजीव ने यह भी कहा कि उन्होंने कंगना से उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका मानना है कि कंगना भविष्य में अपनी पुरानी पहचान दोबारा हासिल कर सकती हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर कंगना अपने मौजूदा दौर से बाहर निकलना चाहती हैं तो उन्हें पहले राजनीति छोड़नी चाहिए। राजीव ने कंगना की तुलना आलिया भट्ट से भी की और दोनों को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री बताया।

कंगना समेत इन सितारों को बताया बेबाक

राजीव मसंद ने यह भी कहा कि कंगना जैसी हस्तियों की बेबाक राय की वजह से टैब्लॉयड कल्चर आज भी जिंदा है। उन्होंने कंगना के साथ रियलिटी टीवी स्टार राखी सावंत और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का भी जिक्र किया।

राजीव ने इन हस्तियों को बेबाक और खुलकर अपनी बात रखने वाला बताया। उनके मुताबिक, ये लोग आज भी मनोरंजन की दुनिया के पुराने दौर की उस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं, जहां सितारे अपनी बात खुलकर कहते थे।

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कंगना और राजीव मसंद के बीच विवाद

कंगना रनौत और राजीव मसंद के बीच विवाद काफी पुराना है। इसकी शुरुआत तब हुई थी, जब कंगना ने राजीव पर उन्हें साल के अंत में होने वाली उनकी चर्चित एक्ट्रेसेज राउंडटेबल में नहीं बुलाने को लेकर सवाल उठाया था।

कंगना ने आरोप लगाया था कि राजीव की फिल्ममेकर करण जौहर से नजदीकी होने की वजह से उनके साथ पक्षपात किया जाता है। कंगना लंबे समय से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर भी सवाल उठाती रही हैं और 2018 में उन्होंने करण जौहर को ‘नेपोटिज्म का झंडाबरदार’ तक कहा था।

कंगना ने राजीव मसंद पर उनके लिखे ब्लाइंड आइटम्स को लेकर भी निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि उनके और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जैसे आउटसाइडर्स को लेकर लिखे गए ऐसे आर्टिकल्स की वजह से उन्हें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी।