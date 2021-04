Sambit Patra: बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो इंडिया टुडे की लाइव डिबेट का है जिसमें संबित पात्रा बहस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखते हैं। वह अपना पक्ष रख ही रहे होते हैं, तभी एंकर राजदीप सरदेसाई बीजेपी नेता संबित पात्रा पर बुरी तरह से बिफर जाते हैं। ये देख कर संबित पात्रा भी हैरान हो जाते हैं। वीडियो में राजदीप सरदेसाई संबित को ‘शटअप’ कह देते हैं।

संबित पात्रा ने वीडियो से छोटा सा हिस्सा अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें राजदीप सरदेसाई उनपर बिफरते दिख रहे हैं। ऐसे में भड़कते हुए संबित पात्रा ने कैप्शन में लिखा- इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? वीडियो में संबित पात्रा अपनी पार्टी का पक्ष रखते दिखते हैं। वहीं एंकर राजदीप सरदेसाई कहते हैं- आप पर्सनल मत जाइए। पर्सनल नहीं जाना -शटअप!!

संबित पात्रा के इस पोस्ट को लेकर ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। कई लोगों ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा- देश में जैसे हालात चल रहे हैं उससे हर कोई फ्रस्ट्रेशन में ही है।

एक महिला यूजर ने संबित पात्रा के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा- हम एक भारतीय होने के नाते परेशान हैं फ्रस्ट्रेट हैें क्योंकि लोग मर रहे हैं , क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आईसीयू, वेंटिलेटर, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हर मिनट में मौतें हो रही हैं और आप डिबेट और एक्जिट पोल करने में बिजी हैं।

अजय नाम के यूजर ने सरकार के पक्ष में कहा- covid 19 को लेकर दी गई गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया? किसने कहा था कि तफरी करते रहो और घूमते रहो और वायरेस से इंफेक्टेड हो जाओ। पहले हम गलती करते हैं और फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं! पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने आपको हर तरह से बताया कि कोविड क्या है कैसे इस महामारी से बचना है। लेकिन फिर भी आप बिना मास्क के घूमते रहे।

नीरज नाम के यूजर बोले- आपको देख कर फ्रस्ट्रेशन हो गई है पात्रा जी एंकर राजदीप को। सीलू नाम के यूजर ने कहा- अच्छा है कि बीजेपी है। अगर कांग्रेस होती तो वैक्सीन के लिए भीख मांग रहे होते। बाबा रामदेव नाम के यूजर ने पात्रा को जवाब दिया-देश का ऐसा हाल किया आपने, अब लोग frustate भी ना हो सर?

