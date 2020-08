सुशांत सिंह राजपूत मामले में चल रही जांच को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि सुशांत सिंह वैसे बड़े स्टार नहीं थे कि पुलिस पर जांच के लिए दबाव बने। राजदीप सरदेसाई द्वारा कही इस बात पर कंगना रनौत की टीम ने नाराजगी जाहिर की और पूछा है कि सुशांत सिंह बड़े स्टार नहीं थे, महत्वपूर्ण नहीं थे तो फिर कौन बड़ा और मत्वपूर्ण है? कंगना रनौत टीम ने इस बाबत ट्वीट किया- तुम्हे शर्म आनी चाहिए राजदीप सरदेसाई। सुशांत सिंह बड़े स्टार नहीं थे तो फिर कौन बड़ा है? वरुण धवन, रणबीर कपूर या सोनम कपूर? कंगना की टीम ने राजदीप से आगे पूछा कि कृपया इसका जवाब दें कि किसका जीवन तथाकथित दबाव के योग्य है?

कंगना के उठाए इन सवालों पर फिर राजदीप सरदेसाई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राजदीप ने कंगना की टीम को टैग करते हुए लिखा कि बकवास मत करो। पूरे शो को देखें न कि एक क्लिप जिसे आईटी सेल के प्रचार के अनुरूप संपादित किया गया है। सुशांत न्याय के हकदार हैं जैसा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। लेकिन मीडिया सर्कस और चरित्र हत्या का वह हकदार नहीं हैं। वह लोगों से प्यार करता था और उनपर भरोसा करता था।

क्या कहा था राजदीप सरदेसाई ने?: ‘द लल्लन टॉप’ के एक कार्यक्रम में सौरव द्विवेदी के सवालों का जवाब देते हुए राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मुंबई में पुलिस कमिश्नर हों या बिहार में डीजीपी हों, इन सबपर सवाल उठ रहे हैं। आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। किसके इशारों पर करते हैं। क्या ये वाकई अब स्वतंत्र कार्रवाई कर पाते हैं? ईमानदारी से कहा जाए तो सुशांत सिंह इतने बड़े स्टार नहीं थे कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर। अगर इतना दबाव आया है तो क्यों आया है?



Shame on you @sardesairajdeep,it is not the mafia but this prejudice that we are fighting, Sushanth wasn’t big enough or important enough, then who is important enough Ranbir Kapoor ? Varun Dhawan? Sonam Kapoor ? Please answer this whose life is worthy of so called pressure? https://t.co/OH8s2DtYJm

