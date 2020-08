बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में मीडिया कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) ने नाराजगी जताई है। राजदीप सरदेसाई ने NEWS चैनलों को NOISE चैनल कहते हुए ट्वीट कर लिखा, ‘हमारे चैनलों के लिए भयंकर त्रासदी हुई है। यह महसूस करना होगा कि एक अभिनेता की मौत की खबर के अलावा देश में और भी मुद्दे हैं। समाचार सेवा है मनोरंजन नहीं है। दुख के इस क्षण में केरल के लिए प्रार्थना करता हूं।’

राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्टर कर रहे हैं। कृष्णा नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘राजदीप खुद की चापलूसी मत करो। आपके अपने चैनल में एक्टर की मौत पर भी शो हुआ था, जब आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे चैनलों को दोष मत दें।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इसीलिए आपके चैनल ने मोदी के पक्ष में एक नकली सर्वेक्षण किया। ताकि आप उन सभी भक्तों का ध्यान आकर्षित कर सकें, जो दूसरा चैनल देख रहे हैं।’

Rajdeep please don’t flattered yourself, you very own channel also had show’s on the actor’s death, why blame other channels when you yourself are in it. pic.twitter.com/GuxHU24aFv

परिधि अग्रवाल ने लिखा, ‘कृपया अपने काम और चैनल पर ध्यान केंद्रित करें .. जलन महसूस करना बंद करें !! यह बात सच है कि हर कोई उन लोगों की तरह सफल और लोकप्रिय नहीं हो सकता है जिनसे आप जलन महसूस कर रहे हैं। अपने आप को अपनी खामियों के साथ स्वीकार करना सीखें। और अपनी खुद की सीमित बुद्धि और औसत दर्जे में खुश रहें !!’

Kindly concentrate on your own work and channel.. stop feeling jealous!! It’s ok not everyone can be successful and popular like the one you are so obsessed with, accept yourself with your flaws and thus be happy in your own limited intellect and mediocrity!!

