महाराष्ट्र में जारी सियासत के बीच रविवार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत महाराष्ट्र (Maharashtra) के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) से मुलाकात की। कंगना ने यह मुलाकात अपनी सिक्योरिटी को लेकर की थी। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने महाराष्ट्र के राज्यपाल संग कंगना की हुई मुलाकात की तस्वीर रीट्वीट करते हुए इसे फोटो अपॉर्चुनिटी बताया है। जिसके बाद वे ट्रोल के निशाने पर आ गए।

राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, शानदार फोटो अपॉर्चुनिटी! राजदीप ने आगे लिखा, क्या महाराष्ट्र के गवर्नर ने राज्य में कोविड-19 की स्थितियों को रोकने का प्रयास किया है? गौरतलब बात है कि कंगना जब राज्यपाल के साथ फोटो खींचा रही थी तब उन्होंने चेहरे से मास्क हटा दिया था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल खड़े किए थे। राज्यपाल से कंगना की मुलाकात के बहाने राजदीप के कोविड -19 पर उठाए सवाल कई यूजर्स को रास नहीं आए और उन्हें ट्रोल करने लगे।

एक यूजर ने लिखा, सर मैंने पिछली बार जांच की थी कि आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बुधवार को कोविड-19 की स्थितियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक को छोड़ दिया था।

Sir last I checked, Your Favorite Chief Minister Uddhav Thackeray skipped a high-level review meeting called by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari on last Wednesday evening to review the COVID-19 situation across the state

एक अन्य ने लिखा, आप जब मुंबई गए थे तो आपको क्वारंटीन नहीं किया गया था। तब आपने गवर्नर से क्यों नहीं बोला कि मुझे क्वारंटीन करो। बड़ी तुम्हें कोविड-19 की चिंता है। बकवास मत किया करो ज्यादा…।

Why are u burning????? Rajdeeep Sardesai. Let your CM tackle Covid and L&O or else @maha_governor would surely step in. @KanganaTeam why is this Liberal cabal agent of the Vadra Congress burning?

— Soumyadip Ghosal (@GhosalSoumyadip) September 13, 2020