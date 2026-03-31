रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड बाइलिंगुअल फिल्म ‘राजा शिवाजी’ 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने मराठी और हिंदी में बनी इस फिल्म का टीजर 31 मार्च को जारी कर दिया है। जिसे पहले ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की स्क्रीनिंग के दौरान भी दिखाया गया था। टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।

टीजर में संजय दत्त का दमदार डायलॉग ‘मौत या गुलामी’ सुनाई देता है, जिसका जवाब रितेश देशमुख ‘स्वराज्य’ कहकर देते हैं। यह सीन पूरे टीजर का हाइलाइट बन गया है और दर्शकों के बीच जोश भर देता है।

फिल्म में रितेश देशमुख छतरपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनके लुक, बॉडी लैंग्वेज व डायलॉग डिलीवरी ने फैंस को काफी प्रभावित किया है। टीजर की शुरुआत महेश मांजरेकर के किरदार से होती है, जहां वह मुगलों के हाथों मारे जाते हैं और मराठों के संघर्ष की झलक देखने को मिलती है।

फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी दमदार है। अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, सचिन खेडेकर और जेनेलिया डिसूजा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं, खबरों के मुताबिक सलमान खान फिल्म में जिवा महाला के रोल में कैमियो करते दिख सकते हैं।

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फिल्म की स्टार कास्ट और किरदार

रितेश देशमुख – छत्रपति शिवाजी महाराज

संजय दत्त– अफजल खान

अभिषेक बच्चन– संभाजी शाहाजी भोसले

जेनेलिया डिजूजा – सईबाई (शिवाजी महाराज की पत्नी)

महेश मांजरेकर – लाखुजी जाधव

भाग्यश्री – जिजाबाई

सचिन खेडेकर– दादोजी कोंडदेव

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फिल्म का टीजर एक भव्य ऐतिहासिक कहानी की झलक देता है, जिसमें देशभक्ति, साहस और ‘स्वराज्य’ की भावना को जोरदार तरीके से पेश किया गया है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के बाद दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।