रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म ‘राजा शिवाजी’ आज, 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है। महाराष्ट्र डे के खास मौके पर रिलीज़ हुई इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म को मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है।

कहानी और फिल्म का उद्देश्य

‘राजा शिवाजी’ एक ऐतिहासिक ड्रामा है, जिसमें रितेश देशमुख स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में उनके बचपन से लेकर मराठा साम्राज्य की स्थापना तक की प्रेरणादायक यात्रा को दिखाया गया है।

कहानी में शिवाजी महाराज की वीरता, रणनीति, नेतृत्व क्षमता और ‘स्वराज्य’ के सपने को केंद्र में रखा गया है। फिल्म को एक तरह से उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है।

रितेश देशमुख का बड़ा दांव

रितेश देशमुख के लिए यह फिल्म उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानी जा रही है। उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया है बल्कि निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। यह प्रोजेक्ट उनके लिए लंबे समय से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है।

बॉक्स ऑफिस और एडवांस बुकिंग

फिल्म की एडवांस बुकिंग को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार:

43,000 से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं, रिलीज़ से पहले ₹1 करोड़ से अधिक की कमाई हो चुकी है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुकिंग देखने को मिली है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, मराठी वर्जन रिकॉर्ड ओपनिंग की तरफ बढ़ रहा है, जबकि हिंदी वर्जन को “ठीक-ठाक” शुरुआत मिलने की उम्मीद है।

ओपनिंग डे प्रेडिक्शन

फिल्म महाराष्ट्र डे और लोकल दर्शकों की भारी रुचि की वजह से डबल डिजिट ओपनिंग (10 करोड़ के आसपास) भी कर सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, तो यह मराठी सिनेमा के लिए ऐतिहासिक ओपनिंग बन सकती है।

सोशल मीडिया और शुरुआती प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं:

कुछ दर्शकों ने सिनेमैटोग्राफी, संगीत और कॉस्ट्यूम्स की जमकर तारीफ की है, वहीं डायलॉग्स और इमोशनल टच को भी सराहा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने फिल्म में सलमान खान के कैमियो को लेकर सवाल उठाए हैं, और कहा है कि यह ऐतिहासिक टोन के साथ थोड़ा असंगत लगता है

सलमान खान का कैमियो चर्चा में

फिल्म में सलमान खान के कैमियो की चर्चा लगातार बनी हुई है। कुछ यूट्यूब रिव्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट्स में कहा गया है कि:

कैमियो फिल्म के फ्लो को थोड़ा तोड़ सकता है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस प्रभावशाली है, यह फिल्म की सफलता को पूरी तरह तय नहीं करता, असली ताकत कहानी और निर्देशन है।

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि प्रीमियर इवेंट में राकी सावंत ने सलमान के कैमियो की मौजूदगी को लगभग कन्फर्म कर दिया है, जिससे उत्साह और बढ़ गया है।

फिल्म का कुल प्रभाव

‘राजा शिवाजी’ को एक भव्य, भावनात्मक और राष्ट्रभक्ति से भरी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। फिल्म का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और विचारों को बड़े पर्दे पर सम्मान देना है।

रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ एक बड़ा सिनेमाई प्रयास है, जो मराठी सिनेमा के लिए नए रिकॉर्ड बना सकता है। अब फिल्म की असली सफलता दर्शकों के वर्ड ऑफ माउथ और आने वाले दिनों के कलेक्शन पर निर्भर करेगी।