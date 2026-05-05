रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित फिल्म राजा शिवाजी ने 1 मई को रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस भव्य ऐतिहासिक फिल्म ने दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया है और रिलीज़ के केवल तीन दिनों में लगभग 33 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

फिल्म की सफलता के बीच रितेश देशमुख ने एक अहम खुलासा करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी कलाकारों ने बिना किसी फीस के काम किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि महाराज के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म के निर्माण से पहले उन्होंने शिवाजी महाराज से जुड़ी अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, क्योंकि उनके विशाल इतिहास को एक ही फिल्म में समेटना बेहद चुनौतीपूर्ण था।

रितेश ने यह भी साझा किया कि सलमान खान उनके करीबी मित्र हैं और उन्होंने इस फिल्म में विशेष भूमिका निभाई है। सलमान फिल्म में शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले के किरदार में दिखाई देते हैं। वहीं अभिषेक बच्चन ने संभाजी शाहजी भोसले की भूमिका निभाई है और संजय दत्त अफजल खान के किरदार में नजर आते हैं।

‘नागिन’ VFX ग्लिच पर एकता कपूर का मजाकिया रिएक्शन, प्रियंका चाहर चौधरी ने दी सफाई

फिल्म में कई अन्य प्रमुख कलाकार भी शामिल हैं, जैसे विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जिनिलीया देशमुख।

रितेश देशमुख इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ निर्माण कार्य में भी सक्रिय रहे हैं। फिल्म को जियो स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसे मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया है। निर्माण की जिम्मेदारी ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने संभाली है।

यह फिल्म हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में रिलीज़ की गई है, जिससे यह अधिक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच सके। गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए इसे परिवार और बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अनुराग कश्यप की बंदर साइन करने से हिचकिचा रहे थे बॉबी देओल, धर्मेंद्र के कहने पर भरी हामी