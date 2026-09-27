मुश्ताक खान के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सितारों की गैरमौजूदगी पर दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने नाराजगी जाहिर की है। रजा मुराद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के रवैये पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि फिल्मी सितारे उद्योगपतियों के बेटों की शादियों में शामिल होकर वहां ‘वेटर’ की तरह खाना परोसने तक के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मुश्ताक खान को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंचे।

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रजा मुराद ने साझा किया वीडियो

एक्टर रजा मुराद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए अपनी बात को रखा। उन्होंने वीडियो में कहा- “दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुश्ताक खान आज हमारे बीच नहीं हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें दफन किया गया लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऐसे मौके पर कोई भी स्टार जिसे हम स्टार कहते हैं, वो उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करने भी नहीं आया। जबकि बहुत से उनके साथी एक्टर्स सब आए लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं आया।”

मुश्ताक खान ने दिए इंडस्ट्री को 50 साल

रजा मुराद ने आगे कहा- “अगर किसी उद्योगपति के बेटे की शादी होती तो ये स्टार्स ना सिर्फ वहां पर शिरकत करते बल्कि वेटर्स की तरह ये मेहमानों को सर्व भी करते। जा कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें डंडा दिखाती है तो ये वहां भीगी बिल्ली की तरह पहुंच जाते हैं। लेकिन उस शख्स के जनाजे पर इन्होंने शिरकत नहीं की, जिसने अपने 50 साल इस इडस्ट्री को दिए।”

एक्टर ने आगे कहा, “आप उसके लिए 50 मिनट भी नहीं निकाल पाए। ये मत भूलिए कि आज जो आपका चमत्कार चेहरा है कल ये मुरझा जाएगा। कल ये अंधेरे में डूब जाएगा। अगर कोई चीज जो आपके काम आएगी तो वह आपका अच्छा व्यवहार और आपका अमाल काम आएगा।”

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आखिरी सलाम करने नहीं पहुंचा कोई बड़ा एक्टर

मुश्ताक खान की तारीफ करते हुए रजा मुराद ने कहा कि “वह एक ऐसे एक्टर थे जिसने कभी किसी की कोई दलाली नहीं की, कोई चमचागीरी नहीं की, बस अपने काम के बलबूते यहां तक पहुंचे हैं। उन्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। ये अफसोस जरूर रहेगा हम सभी को कि ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसके साथ मुश्ताक खान ने काम ना किया हो और वो थोड़ा समय निकालकर उन्हें आखिरी सलाम करने नहीं आए।”

सिर्फ पहुंचे ये एक्टर्स

मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार 25 सितंबर को परिवार के सदस्यों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उनके करीबी लोगों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान राजपाल यादव, अनीस बज्मी, ज़ैद दरबार, संजय मिश्रा, मनीष वाधवा, शहजाद खान, रजत बेदी, अन्नू कपूर और सुलभा आर्या समेत कई कलाकार उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।