श्वेता तिवारी अपने काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही एक्टर राजा चौधरी से शादी कर ली थी। मुलाकात के महज तीन महीने के अंदर ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। हालांकि, शादी के कुछ ही समय बाद रिश्ते में दरार आने लगी। तमाम विवादों के बाद दोनों अलग हो गए और अब राजा चौधरी ने श्वेता संग अपने टूटे रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है।

‘कसौटी जिंदगी की’ जैसे सुपरहिट टीवी शो से घर-घर में मशहूर हुईं श्वेता तिवारी और राजा चौधरी का रिश्ता काफी विवादों में रहा। उनकी बेटी पलक तिवारी उस समय सिर्फ आठ साल की थीं, जब उनके माता-पिता अलग हुए। अब पलक भी एकट्रेस बन चुकी हैं और राजा चौधरी का कहना है कि पिछले 18 सालों में उनकी बेटी से सिर्फ दो या तीन बार ही बात हुई है।

हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में राजा ने अपनी शादी और तलाक पर खुलकर बात की और माना कि उस समय वह तलाक जैसी स्थिति को समझदारी से संभालने के लिए समझदार नहीं थे।

राजा चौधरी ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में दोनों की जिम्मेदारियां साफ बंटी हुई थीं। उन्होंने कहा, “वह कमाती थीं और मैं सब कुछ संभालता था। उनकी कमाई भी काफी अच्छी थी। मैं सिर्फ उनका मैनेजर था और मैनेजर की परवाह कौन करता है?”

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राजा ने कहा कि जब उनके रिश्ते में समस्याएं शुरू हुईं, तब वह उन्हें सही तरीके से संभाल नहीं पाए क्योंकि उस समय वह इतने समझदार नहीं थे। उन्होंने बताया कि दोनों ने 1999 में शादी की थी, 2007 तक साथ रहे और आखिरकार 2012 में उनका तलाक हो गया।

राजा चौधरी ने दावा किया कि उन्हें श्वेता तिवारी की सफलता पर हमेशा गर्व था और उन्होंने कभी भी अपने ‘मेल ईगो’ को रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, “मैं घर संभालने वाला बन गया था और वह घर की कमाने वाली सदस्य थीं। लेकिन हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल पाईं।”

श्वेता की मां के कारण टूटा रिश्ता

राजा ने आरोप लगाया कि उनके और श्वेता के रिश्ते में दूरी पैदा करने में श्वेता की मां का हाथ था। उनके मुताबिक, उस दौर में श्वेता दूसरों की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेती थीं। उन्होंने कहा, “उनकी मां उनसे कहती थीं, ‘तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुमने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है।’ उन्हें लगता था कि मैं उनकी कमाई कारों और दूसरी महंगी चीजों पर खर्च कर रहा हूं।” हालांकि, बातचीत के दौरान राजा ने यह भी स्वीकार किया कि वह कई बड़े खर्चों की जानकारी श्वेता को नहीं देते थे, जो उनकी गलती थी।

खुद को बताया श्वेता का ड्राइवर

राजा चौधरी ने कहा, “मैं बिना वेतन का हाउसहेल्प था और बिना वेतन का ड्राइवर भी।” उन्होंने बताया कि जब श्वेता रोज 16 घंटे से ज्यादा काम करती थीं, तब वह घर की पूरी जिम्मेदारी संभालते थे।

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उन्होंने कहा, “हम सिर्फ लड़ते रहते थे, एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करता था और वह अपनी। लेकिन आखिर में किसी की भी बात साबित नहीं हुई। नतीजा सिर्फ इतना निकला कि हमारा परिवार टूट गया।”

श्वेता ने कभी नहीं की रिश्ते को बचाने की कोशिश

राजा चौधरी ने आरोप लगाया कि श्वेता तिवारी ने कभी भी उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, “वह सिर्फ मुझसे दूर जाना चाहती थीं। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस आपके घर आए और आपको तुरंत घर खाली करने के लिए कह दे, जबकि आप उस घर के सह-मालिक हों? क्या यह कानूनी है?”

श्वेता से अलग होने के बाद लग गई थी शराब की लत

गौरतलब है कि श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। राजा ने यह भी स्वीकार किया कि अलगाव के बाद वह शराब की लत का शिकार हो गए थे और कुछ समय तक रिहैब में भी रहे। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ शराब की लत नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाने की स्थिति थी। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैं अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाता था। यह स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मेरी बेटी अब मेरे साथ नहीं है। उससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता था।”

राजा चौधरी ने बेटी पलक तिवारी को किया ब्लॉक

बेटी पलक तिवारी के बारे में बात करते हुए राजा ने कहा कि जब तक वह आठ साल की थीं, तब तक उनकी देखभाल वही करते थे। उन्होंने बताया, “शनिवार ‘डैडी डे’ होता था। मैं उसे स्विमिंग, शॉपिंग और घूमाने ले जाता था। स्कूल छोड़ने और लेने भी मैं ही जाता था।” उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों में उनकी बेटी से सिर्फ दो-तीन बार ही बात हुई है।

जब उनसे पलक के करियर और सोशल मीडिया गतिविधियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पलक से जुड़ी हर चीज ब्लॉक कर दी है। राजा ने कहा, “मैं उनकी तस्वीरें या वीडियो नहीं देखना चाहता। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर लीं, बहुत गुहार लगा ली कि मैं उसे कितना याद करता हूं। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता।”

राजा ने बताया कि आखिरी बार उनकी मुलाकात पलक से जुलाई 2022 या 2023 में उनके जन्मदिन पर हुई थी। उन्होंने कहा, “वह मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलने घर आई थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद यह कहकर चली गई कि उसे कोई काम है। मैंने उसे बुलाया था और कहा था कि जन्मदिन पर मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने उससे कहा था कि तुम अपनी मां के साथ भी आ सकती थीं।” राजा ने माना कि शायद उनकी यही बात पलक को बुरी लगी और उसी वजह से वह असहज हो गईं।

पलक और इब्राहिम के रिश्ते पर बोले राजा चौधरी

जब राजा चौधरी से पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के कथित रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल हर किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है। उन्होंने आगे कहा, “अगर वह मेरी जिंदगी का हिस्सा होती तो मुझे फर्क पड़ता। लेकिन वह मुझे अपना पिता नहीं मानती। यह सवाल उसकी मां से पूछिए कि उन्हें इससे परेशानी है या नहीं। मुझे क्यों होगी? मैं तो सिर्फ बायलॉजिकल पिता हूं, बस इतना ही। मुझे यही बताया गया कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं?”

हालांकि, तमाम दूरियों के बावजूद राजा ने कहा कि अगर पलक को कभी उनकी जरूरत पड़ी तो वह हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, “अगर वह आधी रात को भी मुझे फोन करेगी तो मैं उसके लिए मौजूद रहूंगा। लेकिन सच यही है कि उसे अपनी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है।”

श्वेता तिवारी ने लगाए थे घरेलू हिंसा के आरोप

गौरतलब है कि श्वेता तिवारी पहले भी राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। उनका दावा था कि राजा की शराब की लत उनके वैवाहिक जीवन में कई समस्याओं की वजह बनी। श्वेता ने आरोप लगाया था कि राजा उनके साथ रोज़ मारपीट करते थे और उनके टीवी शो के सेट पर पहुंचकर भी बदसलूकी किया करते थे।