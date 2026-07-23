शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने वर्ष 2009 में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। उस समय वे आईपीएल में शामिल कई सेलिब्रिटी मालिकों में से एक थे। हालांकि, कुछ वर्षों बाद सट्टेबाजी के आरोप लगने के बाद राज को टीम से अलग होना पड़ा। अब एक नए इंटरव्यू में राज ने खुलासा किया है कि उन्होंने यह टीम अपनी पत्नी शिल्पा को वैलेंटाइन डे के तोहफे के रूप में खरीदी थी और अपनी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 81.9 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

यूट्यूब चैनल SMTV को दिए एक इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने बताया कि उन्होंने 2009 में राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी खरीदी थी, जब टीम आईपीएल का पहला सीजन जीत चुकी थी।

उन्होंने कहा, “मैंने इसे वैलेंटाइन डे गिफ्ट की तरह खरीदा था।” राज ने बताया कि उस समय उनका भारत में कोई कारोबार नहीं था और वे यहां अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते थे।

उन्होंने कहा,”मुझे लगा कि शिल्पा की अच्छी ब्रांड वैल्यू है और मैं पैसा निवेश कर रहा हूं। मैंने अपनी हिस्सेदारी खरीदी, लेकिन यह मामला अभी भी चल रहा है।”

राज के अनुसार, उस समय टीम की कुल वैल्यू लगभग 700 करोड़ रुपये थी, जबकि आज इसकी कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है। उन्होंने कहा, “जब मैंने खरीदा था, तब टीम की वैल्यू 700 करोड़ रुपये थी। अब इसकी वैल्यू 16,000 करोड़ रुपये है। मेरी हिस्सेदारी 11.7 प्रतिशत थी।”

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राज ने यह भी दावा किया कि उस समय आईपीएल में उनकी निवेश राशि सबसे बड़ी व्यक्तिगत निवेश राशि थी। “मैं पहला व्यक्ति था जिसने विश्वास किया कि आईपीएल बहुत बड़ा बन सकता है।”

जब उनसे पूछा गया कि आईपीएल टीमें कैसे कमाई करती हैं, तो राज ने बताया कि शुरुआती 5–6 वर्षों तक टीमों को ज्यादा लाभ नहीं होता था। उन्होंने कहा, “या तो हम ब्रेक-ईवन पर रहते थे या थोड़ा पैसा और लगाना पड़ता था।” उन्होंने आगे बताया कि अब टीमों की आय कई स्रोतों से आती है। लगभग 70 प्रतिशत आय टीवी प्रसारण अधिकारों (टीवी डील) से आती है। 10–15 प्रतिशत आय जर्सी पर मिलने वाले स्पॉन्सरशिप से आती है। बाकी 10–15 प्रतिशत आय टिकट बिक्री से होती है।

राज के अनुसार, आज आईपीएल की हर टीम स्पॉन्सरशिप के आधार पर सालाना 200 से 500 करोड़ रुपये तक का मुनाफा कमाती है।राज ने कहा कि वे लगभग 5–6 साल तक टीम के साथ जुड़े रहे। इसके बाद उन पर सट्टेबाजी का आरोप लगा।

उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा, “हम पर बेटिंग का आरोप लगाया गया, जबकि बेटिंग की अनुमति नहीं है। इसके बाद टीम पर दो साल का प्रतिबंध लगा। कुछ खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे और हमें मालिक होने के नाते बेटिंग के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया गया।”

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उन्होंने दावा किया कि जिस “बेटिंग” की बात की गई, वह केवल दोस्तों के बीच मजाकिया अंदाज में लगाई जाने वाली छोटी शर्त जैसी थी। “जैसे आप और मैं बैठकर कहें ‘लगी शर्त?’ या ‘500 रुपये की शर्त लगाओ?’ बस इतना ही था। हमें कहा गया कि यह भी अनुमति नहीं है। हमें हैरानी हुई कि इसके लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।”

राज ने यह भी कहा कि राजस्थान रॉयल्स के मालिकों में केवल उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा, “सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराया गया। मैंने कहा कि टीम को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूं।” जब उनसे पूछा गया कि क्या आईपीएल में सट्टेबाजी होती है, तो उन्होंने जवाब दिया, “बेटिंग होती है। इसके लिए एक समानांतर बाजार मौजूद है। कई देशों में आईपीएल पर कानूनी रूप से सट्टा लगाया जाता है। भारत में भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक अवैध (अंडरग्राउंड) बाजार है। लेकिन टीमों के अंदर इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होती।”

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में 2013 आईपीएल सट्टेबाजी प्रकरण की जांच करने वाली जस्टिस आर. एस. लोढ़ा समिति ने राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। यह समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई थी। हालांकि, राज कुंद्रा आज भी खुद को निर्दोष बताते हैं।