हर साल की तरह इस बार भी कई एक्टर्स ने बड़ी होली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम लोग शामिल हुए। मगर आज भी अगर बॉलीवुड की होली पार्टी की बात होती है जो हमेशा जिक्र राज कपूर के आरके स्टूडियो वाली पार्टी का ही होता है। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ग्रैंड और चर्चित होली पार्टी का आयोजन राज कपूर के आरके स्टूडियो में हुआ करता था। यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे फिल्म परिवार का वार्षिक मिलन समारोह बन जाता था।

रंग, संगीत और फिल्मी सितारों का मेला

चेंबूर स्थित आरके स्टूडियो होली के दिन किसी मेले से कम नहीं लगता था। सुबह से ही ढोल-नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगती, बड़े-बड़े टैंकरों में रंग घोले जाते और हर आने वाले मेहमान का स्वागत गुलाल से किया जाता। उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारे—निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और टेक्नीशियन इस जश्न का हिस्सा बनते थे।

राज कपूर खुद मेहमानों का स्वागत करते थे और माहौल को पूरी तरह मस्ती भरा बनाए रखते थे। कहा जाता है कि जो भी एक बार इस होली में शामिल हुआ, वह इसकी रंगीन यादें जिंदगीभर नहीं भूल पाया।

मेहमानों के लिए बनता था स्पेशल पूल

इस होली पार्टी की सबसे खास बात थी, बड़ा सा स्पेशल पूल। स्टूडियो परिसर में खास तौर पर पानी और रंगों से भरा बड़ा टैंक या पूल तैयार किया जाता था, जिसमें सितारे खुलकर मस्ती करते थे। कोई किसी को रंगों से सराबोर कर देता, तो कोई सीधे पूल में धक्का दे देता।

यह पूल ही इस पार्टी की पहचान बन गया था। कई बार तस्वीरों में बड़े-बड़े सितारे सिर से पैर तक रंगों में भीगे, हंसते-मुस्कुराते नजर आते थे। उस समय न सोशल मीडिया था, न पब्लिसिटी का दबाव, बस दोस्ती, अपनापन और त्योहार की सच्ची खुशी थी।

लाइव म्यूजिक और लजीज पकवान

होली के इस जश्न में सिर्फ रंगों की मस्ती ही नहीं, बल्कि संगीत और खाने-पीने का भी खास इंतजाम होता था। ढोल की थाप पर सितारे जमकर नाचते थे। पारंपरिक व्यंजनों से लेकर खास पकवानों तक, हर मेहमान के स्वाद का ध्यान रखा जाता था। राज कपूर का मानना था कि त्योहार दिलों को जोड़ने का जरिया हैं और उनकी होली पार्टी इसी सोच का उदाहरण थी।

क्यों खास थी आरके स्टूडियो की होली?

यह होली सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड की एक परंपरा थी। यहां नए कलाकारों को दिग्गजों से मिलने का मौका मिलता था। कई रिश्ते यहीं मजबूत हुए और कई यादें यहीं बन गईं। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं, आरके स्टूडियो का दौर भी खत्म हुआ, लेकिन राज कपूर की होली आज भी इंडस्ट्री के पुराने सितारों की यादों में जिंदा है।

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां अक्सर एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस देखने को मिलती है, वहां आरके स्टूडियो की होली आपसी प्यार, दोस्ती और एकजुटता की मिसाल बनकर हमेशा याद की जाती रहेगी।