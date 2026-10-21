18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। उनपर हुए जानलेवा हमले ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद से टाइगर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टाइगर के सुरक्षित बचने पर राहत जताई और कहा कि भगवान ने उनकी जिंदगी बचा ली। राज बब्बर ने टाइगर को अपने परिवार का हिस्सा बताया।

‘जैकी मेरे दोस्त हैं, उनका बच्चा मेरे बच्चे जैसा है’

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए राज बब्बर ने कहा कि वह इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, क्योंकि टाइगर उनके परिवार की तरह हैं। उन्होंने टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ के साथ अपने करीबी रिश्ते का भी जिक्र किया।

राज बब्बर ने कहा, “मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, क्योंकि वह मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। जैकी भी मेरे दोस्त हैं और मेरे बेहद करीबी सहयोगियों में से एक हैं। उनका बच्चा मेरे बच्चे जैसा है। भगवान ने उसकी जिंदगी बचा ली।”

भाजपा पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा, “जहां-जहां बीजेपी की सरकार है, वहां-वहां अपराध और नशे का कारोबार बढ़ा है। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए। शायद सरकार ने ही इन पर काबू पाने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना शुरू कर दिया है।”

VIDEO | Gurugram: Congress leader Raj Babbar on Tiger Shroff attack case, says, "I do not want to politicise this issue as he is like a part of my family. Jackie is also my friend and one of my very close associates. His child is like my child. God has saved his life. Crime and… pic.twitter.com/DJNBby7SZk — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026

टाइगर की कार पर कैसे हुई फायरिंग?

18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में तीन लोगों ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ की कार पर उस वक्त गोलियां चलाईं, जब वह फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे। इस हमले में टाइगर को मामूली खरोंचें आईं, जबकि उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति उमेश चौहान को गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

मामले में तीन संदिग्धों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लिए जाने की भी खबरें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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सुनील शेट्टी और विद्युत जामवाल ने भी जताई चिंता

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने चिंता जताई है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि यह घटना बेहद परेशान करने वाली है और अगर टाइगर जैसे अभिनेता के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने टाइगर के सुरक्षित होने पर राहत जताई और उनके ड्राइवर के ठीक होने की उम्मीद भी जाहिर की।

वहीं, विद्युत जामवाल ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए मुंबई पुलिस से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसे चिंताजनक घटनाक्रम बताया।

टाइगर की टीम ने फर्जी खबरों को लेकर दी चेतावनी

घटना के बाद टाइगर श्रॉफ की टीम ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों, एआई से बनाए गए वीडियो और अभिनेता के नाम से किए जा रहे अनधिकृत दावों को लेकर चेतावनी जारी की है।

टीम ने स्पष्ट किया कि टाइगर ने इस घटना या इससे जुड़े घटनाक्रम पर कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही कोई वीडियो साझा किया है। टीम ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया पेजों से जानकारी प्रकाशित करने से पहले उसकी पुष्टि करने की अपील की। साथ ही, भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।