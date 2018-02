RAID FIRST LOOK POSTER: इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर अजय देवगन की वापसी, जानिए रिलीज डेट

अजय देवगन की फिल्म ‘रेड’ का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले अजय देवगन मल्टीस्टारर फिल्म बादशाहो में नजर आए थे। टी-सीरीज के बैनर तले बन रही फिल्म रेड का निर्देशन राज कुमार गुप्ता कर रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन के अलावा इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने यह जानकारी और पोस्टर अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से जारी की है। फिल्म के पोस्टर में आप अजय देवगन का इस फिल्म के लिए लुक देख सकते हैं।

बात जहां तक लुक की है तो अजय देवगन ने इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया है। इससे पहले भी हम ज्यादातर फिल्मों में उन्हें इस लुक के साथ देख चुके हैं। फिल्म के लोगो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पर 1981 की स्टैंप लगी साफ दिखाई देगी। इससे यह कयास लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी 1981 के बैकग्राउंड में बुनी गई है। अजय देवगन ढेर सारे बक्सों और बोरियों के बीच बैठे हुए हैं जिसमें शायद काला धन या करप्शन से जुड़ी चीजें हैं।

फिल्म के टाइटल को पंचलाइन दी गई है- Heros Don’t Always Come in Uniform यानि हीरो हमेशा यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आते। जहां तक बात फिल्म की रिलीज डेट की है तो पोस्टर पर इसकी रिलीज डेट 16 मार्च दी गई है लेकिन जैसा कि आज कल चलन हो गया है कि रिलीज डेट करीब आते-आते मेकर्स अपनी फिल्म को क्लैश से बचाने के लिए इसे बदल ही देते हैं। तो देखना यह होगा कि यह फिल्म दर्शकों को कब देखने को मिलती है।

