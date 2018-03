Raid Box Office Collection 10: रानी की फिल्म ‘RAID’ को नहीं दे पा रही ‘हिचकी’, जानिए अजय की फिल्म का टोटल कलेक्शन

Raid Movie Box Office Collection 10: अजय देवगन की फिल्म RAID दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में आ चुकी है। अजय देवगन की फिल्म जल्द ही 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार करने वाली है। दूसरे हफ्ते में RAID ने शुक्रवार को 3.55 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 5.71 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 72.31 करोड़ रुपए हो गया है। ट्रेट ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से आंकड़े जारी कर कहा कि फिल्म शनिवार रात तक 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है।

16 मार्च को रिलीज हुई अजय देवगन की ये फिल्म सोलो रिलीज थी। इसके चलते दर्शक फिल्म देखने पहुंचे। वहीं अब 23 मार्च को रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी रिलीज हुई है। बावजूद इसके अजय की फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। माना जा रहा था कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में अपना नाम दर्ज करा लेगी। फिलहाल अजय देवगन की ये फिल्म 75 करोड़ रुपए के आंकडे़ को पार करने की कोशिश में है।

#Raid is back in form on second Sat… Expected to cross ₹ 75 cr mark tonight [end of Weekend 2]… [Week 2] Fri 3.55 cr, Sat 5.71 cr. Total: ₹ 72.31 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2018