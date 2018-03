Raid Movie Box Office Collection 9: Raid: अपने दूसरे हफ्ते में भी तगड़ी कमाई कर रही अजय देवगन की फिल्म

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म ‘RAID’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा सौरभ शुक्ला और इलियाना डी’क्रूज भी हैं। फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके चलते फिल्म ने करीब 66 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। पहले हफ्ते के शुक्रवार क फिल्म ने 10.04 रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 13.8 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 17.11 करोड़ की कमाई की। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 6.26 करोड़ रुपए रहा। मंगलवार को फिल्म ने कमाए 5.76 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने कमाए 5.36 करोड़ रुपए और गुरुवार को फिल्म ने कमाए 4.66 करोड़ रुपए।

नए हफ्ते के पहले दिन यानी दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 3.55 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन हो गया है-66.60 करोड़ रुपए। ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के ये आंकड़े अपने ट्विटर हेंडल से शेयर किए हैं। साथ ही फिल्म की तारीफ करते हुए तरण ने लिखा, ‘RAID ने दूसरे हफ्ते ठीक-ठाक कमाई की है।’ बता दें, देश भर में इस फिल्म को 3400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वहीं अन्य देशों में RAID को 369 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया।

#Raid faces a decline at the start of Week 2, but is DECENT nonetheless… Should witness an upward trend on Sat and Sun… [Week 2] Fri 3.55 cr. Total: ₹ 66.60 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 24, 2018