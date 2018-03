Raid Box Office Collection Day 5: दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर खींचने में कामयाब हो रही अजय देवगन की फिल्म, जानिए अब तक की कमाई

Raid Box Office Collection Day 5: अजय देवगन स्टारर फिल्म RAID 16 मार्च को रिलीज हुई थी। दर्शकों को यह नॉन मसाला और रियलिस्टिक फिल्म खूब पसंद आई थी। अजय देवगन की इस फिल्म ने धीमी गति से कमाई करना शुरू किया था। वहीं फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 10.04 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके बाद फिल्म ने अलगे दिन यानी शनिवार को 13.86 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म की कमाई में और उछाल देखा गया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.11 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं सोमवार को फिल्म कलेक्शन बढ़ते हुए अचानक गिर गया और फिल्म ने 6.26 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन वीकडेज के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने सोमवार को अच्छी कमाई की है। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 47.27 करोड़ रुपए हो गया है।

तरण आदर्श ने ये आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। तरण ने आंकड़ों को शेयर करने के साथ लिखा, ‘यह एक इशारा है कि फिल्म अपने इस हफ्ते में भी अच्छी कमाई कर सकती है। पहले वीक में इस नॉन मसाला फिल्म ने एक्सिलेंट कमाई की।’ बता दें, अजय देवगन की फिल्म सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शनिवार-रविवार को तो फिल्म ने अच्छी कमाई की। वहीं वर्किंग डे सोमवार को भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों को अजय देवगन की ये फिल्म किस हद तक पसंद आ ही है। माना जा रहा है फिल्म जैसे बॉक्स ऑफिस में पैसे बटोर रही है उस स्पीड से फिल्म जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी।

#Raid is SUPER-STRONG on Mon… An indicator that the film will sustain very well on weekdays… Current trending suggests ₹ 64 cr [+/-] Week 1, which is EXCELLENT for a non-masala film… Fri 10.04 cr, Sat 13.86 cr, Sun 17.11 cr, Mon 6.26 cr. Total: ₹ 47.27 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 20, 2018