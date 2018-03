Raid Box Office Collection Day 1: दर्शकों को पसंद आई अजय देवगन की फिल्म, पहले दिन किया ये कमाल

सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म ‘RAID’ 16 मार्च को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट इलियाना डी’क्रूज हैं, वहीं सौरभ शुक्ला भी फिल्म में कमाल कर रहे हैं। RAID में अजय देवगन की एक्टिंग काफी दमदार बताई जा रही है। वहीं सौरभ शुक्ला भी अपने रोल में काफी जम रहे हैं। ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म को वन वर्ड रिव्यू में SUPERB बताया है। वहीं उन्होंने इसे 4 स्टार्स दिए हैं। तरण के अनुसार फिल्म एंटरटेनिंग है जो दर्शकों को सीट पर बैठे रहने के लिए मजबूर करती है। तरण ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बताया है कि फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की।

तरण आदर्श के अनुसार, ‘फिल्म ने बेशक सुबह के वक्त धीमी शुरुआत की थी। लेकिन दिन होते-होते #RAID ने अच्छी खासी छलांग लगाई। वहीं बाद में शाम और रात के शो ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस नॉन मसाला, रियलिस्टिग फिल्म दर्शकों को भा रही है। यह फिल्म शनिवार और रविवार को अच्छी कमाई कर सकती है। पहले दिन की बात करें तो फिल्म RAID ने शुक्रवार को 10.04 करोड़ रुपए की कमाई की।’ बता दें, अजय देवगन की यह फिल्म भारत भर में 3400 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित की जा रही है। ओवरसीज की बात करें तो यह फिल्म 369 स्क्रीन्स पर चल रही है। वर्ल्डवाइड इसका आंकड़ा है- 3769 स्क्रीन्स।

After an ordinary start in morning shows, #Raid jumped post noon onwards… Evening/night shows saw super growth… A double digit start for a non-masala, realistic film is heartening… Strong word of mouth should boost numbers on Sat and Sun… Fri ₹ 10.04 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 17, 2018