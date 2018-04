Raid Box Office Collection: 100 करोड़ के क्लब की राह पर अजय देवगन और इलियाना की फिल्म ‘RAID’

Raid Box Office Collection: अजय देवगन और इलियाना डी’क्रूज की फिल्म RAID को देखने दर्शक अभी भी सिनमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके चलते फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस में कमाई कर रही है। अब तक फिल्म का कलेक्शन 90 करोड़ के पार जा चुका है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं। फिल्म को लेकर तरण कहते हैं कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ कमाने की तरफ बढ़ रही है। इसी के साथ ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में जा पहुंची है। शुक्रवार को फिल्म ने 1.82 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 2.26 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 2.78 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन हो चुका है-96.97 करोड़ रुपए।

#Raid biz at a glance…

Week 1: ₹ 63.05 cr

Week 2: ₹ 27.06 cr

Weekend 3: ₹ 6.86 cr

Total: ₹ 96.97 cr

India biz.

बता दें, अजय देवगन की यह फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित है, अजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह पहली बार है जब कोई इस तरह की फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। इसलिए इस फिल्म को अजय ने करने के लिए हां कहा। अजय बताते हैं कि इंडिया में तो क्या विदेशों में भी इस तरह के कॉन्टेस्ट पर कोई फिल्म नहीं बनी है। बता दें फिल्म में अजय के अलावा इलियाना डी’क्रूज और सौरभ शुक्ला भी हैं। अजय देवगन फिल्म में एक इमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं। वहीं इलियाना अजय की पत्नी के किरदार में हैं। फिल्म में सौरभ शुक्ला के काम की सबसे ज्यादा तारीफें की गई हैं।

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 2, 2018