एक वक्त था जब असिन थोट्टूमकल भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित हीरोइनों में से एक थीं। बड़ी तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया था। आमिर खान की 2008 में आई फिल्म ‘गजनी’ से असिन ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। उनकी परफॉरमेंस ने सभी का दिल जीत लिया था। ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली भारत की पहली फिल्म भी बनी।

अपने छोटे से एक्टिंग करियर में असिन ने बड़ी पहचान पाई। फिर करियर की पीक पर रहते हुए माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा से 2016 में शादी कर ली। अब एक्ट्रेस की एक बेटी है, जिसकी परवरिश हो कैमरा की नजरों से दूर कर रही हैं।

असिन से शादी पर क्या बोले राहुल?

हाल ही में राहुल शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान असिन संग शादी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी सफल शादी के पीछे असिन का ही हाथ है। राहुल ने माय गवर्नमेंट इंडिया (MyGov India) के साथ बातचीत में कहा, ‘असिन से शादी उन सबसे जरूरी चीजों में से है, जो मेरे साथ हुईं। वो मेरी ताकत है। अगर कुछ भी होता है, वही है जो कहती हैं, ‘चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो।’ वो मुझे और मेरे जुनून को समझती है। वो आंख मूंद कर भरोसा करने वालों में से है। अगर आपके पास ऐसे लोग होते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है।’

राहुल ने आगे कहा, ‘हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो हमें ऊपर उठाए, न ही नीचे खींचे।’ उन्होंने यह भी कहा कि यही लॉजिक दोस्ती में भी लागू होता है। राहुल फिर असिन को लेकर बोले, ‘वो मेरे लिए वो इंसान हैं, जो मुझे ऊपर उठाती हैं। मेरी जिंदगी में उनका योगदान ऐसा है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।’

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बेटी की परवरिश कैसे कर रहा कपल?

पेरेंटहुड और अपने परिवार को लेकर भी राहुल शर्मा ने बात की। उन्होंने कहा, ‘हमारी एक खूबसूरत बेटी भी है (अरिन रायन शर्मा)। वो सिर्फ सात साल की है, लेकिन अभी से ही लगभग 12 भाषाएं, जैसे कोरियन, जापानी, थाई और चीनी बोल सकती है। यहां मुझे दो भाषाएं बोलना ही मुश्किल लग रहा है। हम हिंदी और इंग्लिश में ही फंसे हुए हैं।’

राहुल शर्मा ने यह भी बताया कि उनके घर में टेलीविजन नहीं है और वो बेटी को कोई स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने अरिन को अभी तक कोई स्क्रीन नही दी हैं। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं। हमारे घर में सिर्फ किताबें हैं। हमारे घर में शायद अरिन के स्कूल से ज्यादा किताबें हैं। वो अभी दूसरी क्लास में है। लेकिन हमारे पास अभी से घर में 8 और 9वीं क्लास की किताबें हैं। मैं कभी-कभार उससे कहता है, ‘उसे 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी बैठने देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है?’ ये सबकुछ असिन के योगदान से है।’

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असिन का दमदार करियर

असिन का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की। 2001 में आई फिल्म ‘नरेंद्रन माकन जयकांतन वाका’ से उन्होंने अपना डेब्यू किया था। ये मलयालम फिल्म थी। इसके बाद उन्हें रवि तेजा के साथ तेलुगु फिल्म ‘अम्मा नन्ना ओ तमिला अम्मई’ में देखा गया। ये उनके लिए बड़ी हिट साबित हुई।

तमिल फिल्म के रीमेक ‘गजनी’ से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस पिक्चर में आमिर खान के साथ असिन की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। साथ ही उनकी परफॉरमेंस की तारीफ हुई। फिर वो ‘लंदन ड्रीम्स’, ‘रेडी’, हाउसफुल 2′, ‘खिलाड़ी 786’, ‘बोल बच्चन’ और ‘ऑल इज वेल’ जैसी फिल्मों में नजर आईं। अब असिन फिल्मी दुनिया से दूर परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं।