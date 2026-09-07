फिल्म ‘आशिकी’, ‘जुनून’, ‘फिर तेरी कहानी याद आए’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर राहुल रॉय ने हाल ही में अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात की। पिछले साल राहुल को एक शादी में डांस करते और अपने गानों पर परफॉर्म करते देखा गया था। उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद ऐसी चर्चाएं होने लगी थीं कि आर्थिक तंगी की वजह से राहुल को छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स और शादियों में डांस करने का काम करना पड़ रहा है।

अब ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ को दिए इंटरव्यू में राहुल रॉय ने अपनी आर्थिक चुनौतियों और 2020 में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद दोबारा अपने करियर पर फोकस करने की कोशिशों के बारे में बात की।

दोबारा शुरुआत कर रहे हैं राहुल रॉय

अपनी मुश्किलों के बारे में बात करते हुए राहुल ने बताया कि वह और उनके भाई पिछले कई सालों से एक कानूनी मामले से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह करीब 30 लाख रुपये का मामला है, जिसे वह जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं और इसके लिए वह और उनके भाई मिलकर काम कर रहे हैं।

राहुल ने बताया कि तलाक के दौरान उन्होंने अपनी संपत्तियां अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दी थीं। ऐसे में अब वह दोबारा सब कुछ शुरू से बना रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं 60 साल का हूं और अपनी पूरी दुनिया फिर से खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूं।”

राहुल ने अपने संघर्ष के बारे में कहा, “पिछले पांच साल लगभग एक ब्रेक की तरह रहे, क्योंकि मैं बीमारी से रिकवर कर रहा था। उस दौरान कोई काम नहीं था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका होता। लेकिन अब मुझे कुछ काम मिल रहा है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। सेट पर वापस जाकर कैमरे का सामना करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं, जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। फिल्मों में अपने 37 साल के सफर में मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और अब मैं आगे और काम करने की उम्मीद कर रहा हूं।”

राहुल रॉय को है पैसों की जरूरत

2020 में ब्रेन स्ट्रोक का सामना कर चुके राहुल ने बताया कि इसके बाद उनके लिए दोबारा काम हासिल करना काफी मुश्किल रहा। उन्होंने कहा, “मेरे खर्चे हैं और मुझे पैसों की जरूरत है। 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद काम मिलना मुश्किल हो गया था। तब से पांच साल हो चुके हैं और मैं चीजें चलाने के लिए जो कुछ कर सकता था, करता रहा। कभी-कभी मैं शादियों में डांस करके 2 लाख या 4 लाख रुपये कमा लेता हूं। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि यह कितनी मेहनत का काम है। मुझे भी अपनी रोजी-रोटी कमानी है।”

सलमान खान समेत इन लोगों ने बुरे वक्त में दिया राहुल रॉय का साथ

राहुल रॉय ने यह भी बताया कि इंडस्ट्री में कई लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उन्होंने सलमान खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, फराह खान, अर्चना पूरन सिंह और पूजा भट्ट का नाम लिया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद सलमान खान ने राहुल के इलाज का खर्च उठाने में उनकी मदद की थी।

राहुल ने आगे कहा, “मैं अपनी ‘आशिकी’ के को-स्टार्स अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी और अवतार गिल के साथ संपर्क में हूं। महेश भट्ट के साथ भी संपर्क है। दीपक अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम फिर साथ काम करने के लिए मिलेंगे।”

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ब्रेन स्ट्रोक के बाद बदली लाइफस्टाइल

पिछले हफ्ते राहुल ने फ्री प्रेस जर्नल के साथ बातचीत में ब्रेन स्ट्रोक के बाद अपनी बदली हुई लाइफस्टाइल के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, “ब्रेन स्ट्रोक के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं दोबारा चल या बोल पाऊंगा या नहीं। मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था और नॉन-वेज खाता था, लेकिन अब मैं वीगन हो गया हूं। मैंने प्याज, लहसुन और दूध भी छोड़ दिया है और अब ज्यादातर जैन खाना खाता हूं। हर दिन नाश्ते के बाद मैं 8 दवाइयां लेता हूं। हालांकि, अब पहले के मुकाबले चीजें काफी बेहतर हैं।”

डांसिंग वीडियो वायरल होने पर दिया था जवाब

इसी साल अप्रैल में राहुल को अपने डांसिंग रील्स को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अभिनेता ने सफाई देते हुए कहा था कि वह अपने चल रहे कानूनी मामले की फीस चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, “मैं अपना काम ईमानदारी और विनम्रता से करता हूं। मुझे कुछ कानूनी मामलों का खर्च उठाना है और ये मामले आज के नहीं, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक से पहले के हैं। अगर आप मेरी सादगी का मजाक उड़ाते हैं या मेरी परेशानियों पर हंसते हैं, तो यह मेरे बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बताता है। अगर आपको सच में मेरी इतनी चिंता है, तो मुझे कोई अच्छा और सम्मानजनक काम दिलाने में मदद करें, ताकि मैं इन मामलों का खर्च उठा सकूं। कम से कम मैं दूसरों का मजाक उड़ाकर नहीं, बल्कि मेहनत करके कमा रहा हूं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…