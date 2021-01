भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष जे पी नड्डा पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों और कोविड 19 के मुद्दों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए सवाल किया कि कौन है नड्डा? और उन्हें जवाब क्यों दिया जाए? राहुल गांधी के इस बयान से सोशल मीडिया पर लोग भड़कते दिख रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने भी राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की और कहा कि राहुल गांधी की ये किस तरह की भाषा है?

रणवीर शौरी ने एक ट्वीट कर लिखा, ‘एक सत्तारूढ़ पार्टी अध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा? जो उन्हें आइना दिखा रही है। सिर्फ भारत में ही यह संभव है कि ऐसा व्यक्ति अभी भी विपक्ष का चेहरा रह सकता है।’ बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने जेपी नड्डा के लिए कहा “वह कौन हैं और मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? क्या वह मेरे प्रोफेसर हैं? मैं देश को जवाब दूंगा।”

इससे पहले नड्डा ने ट्वीट कर राहुल के लिए लिखा था कि ‘‘राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस कब चीन पर झूठ बोलना बंद करेगी? क्या वह इस बात से इंकार कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जिस जमीन का वह जिक्र कर रहे हैं, वहां हजारों किलोमीटर जमीन चीन को किसी और ने नहीं, बल्कि पंडित नेहरू ने भेंट कर दी थी? कांग्रेस चीन के समक्ष अक्सर क्यों घुटने टेक देती है?’’

The sheer insolence on an over-entitled brat. Using this language about the president of the ruling party, that is wiping the floor with the party he himself leads. Only in #India would such a guy still be the face of the opposition. #BharatBananaHai https://t.co/jRwHsGzgb0

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) January 19, 2021