19 सितंबर को इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने के तरीके और हाव-भाव की मिमिक्री की थी। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मंच पर थे। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा बोला, जिस पर राहुल गांधी हंसने लगे। जिसके लिए अब एक्टर रणवीर शौरी ने उनपर और कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है।

दरअसल राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में पीएम मोदी के उस भाषण का मजाक बनाया गया, जिसमें पीएम ने भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला को बैठने के लिए कुर्सी देने को कहा था। उन्होंने कहा था, “मां को कुर्सी दो…” । कार्यक्रम में जिस वक्त ये मजाक किया गया, राहुल गांधी उस समय मंच पर मौजूद थे और वीडियो में उन्हें हंसते हुए देखा गया। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राहुल गांधी की काफी आलोचना भी हो रही है।

रणवीर शौरी ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है, “मां को कुर्सी दो का मजाक उड़ा रहे हैं जिनकी पूरी पार्टी का अस्तित्व ‘बेटे को कुर्सी’ दिलाना है।”

नेहा सिंह राठौर ने कसा पीएम मोदी पर तंज

हर तरफ राहुल गांधी की आलोचना हो रही है और साथ ही पुलकित मणि के भी स्टैंडअप कॉमेडी के शो रद्द कर दिए गए हैं। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर इस मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

नेहा ने एक्स पर इस खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “उपहास अगर पीएम का किया गया तो अपमान उनकी मां का कैसे हो गया? कोई लॉजिक है? दूसरों की मां का उन्होंने कितना सम्मान किया है ये बात किसी से छिपी नहीं है. “दीदी ओ दीदी…पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड…कांग्रेस की विधवा……’ ये सब क्या था?”

भड़की भाजपा तो कांग्रेस ने दी सफाई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हाल ही में नियुक्त शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी की आलोचना की।

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प्रह्लाद जोशी ने एक्स पर लिखा, “शर्मनाक और घृणित! राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नैतिक पतन की सारी हदें पार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत मां का मजाक उड़ाने और उनका अपमान करने के लिए छात्रों के साथ बातचीत के कार्यक्रम का इस्तेमाल करना बुनियादी मानवीय संवेदना और राजनीतिक संस्कृति की कमी को दिखाता है।”

कांग्रेस ने दी सफाई

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि इंदौर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नकल की गई, वह सिर्फ मिमिक्री थी, उसका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है और उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।

अल्वी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी नेता की मिमिक्री कर रहा है, तो बीजेपी नेताओं को समझना चाहिए कि मिमिक्री का मतलब क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी सिर्फ हंस रहे थे, लेकिन वहां मौजूद पूरी भीड़, खासकर महिलाएं भी हंस रही थीं।