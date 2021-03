‘राहुल बाबा आपके लिए नामुमकिन है…’ CAA पर कांग्रेस नेता का वीडियो शेयर कर बॉलीवुड फिल्ममेकर ने ली चुटकी

Rahul Gandhi: बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अब इस बार राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अशोक पंडित ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें राहुल गांधी सीएए पर बोलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अशोक पंडित ने कहा- ‘असेंबली में कुछ पास करने के लिए पहले असेंबली में होना जरूरी होता है राहुल बाबा। जो कि आपके और आपकी पार्टी के लिए असंभव है।’

अशोक पंडित ने राहुल का जो वीडियो शेयर किया है उसमें कांग्रेस लीडर कहते सुनाई देते हैं- ‘सीएए असम के अगेंस्ट है, उस राज्य के आइडिया के अगेंस्ट है। हम इसे इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे।’ राहुल गांधी के इस वीडियो और अशोक पंडित के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। एक यूजर ने राहुल गांधी की इस बात पर कहा- ये बंदा हमेशा जागते हुए ही सपने देखता हैं? इसके अब्बु को इतना भी ज्ञान नहीं था?

सागर नाम के यूजर ने लिखा- ‘इन्होंने जितना पास किया है पहले उसे फेल करना है, फिर इतना पास करना है कि ये हमेशा बायपास में ही लटके रहें।’ एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- अरे इंटेलिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल बाबा। ओवरएक्टिंग देखिए। एक यूजर ने लिखा- धन्य हैं आप बाबा, आपके लिए शब्द नही हैं हमारे पास। एक यूजर ने लिखा- फालतू लोगों को जवाब देना अपना समय ख़राब करना होता है अशोक जी, और खामखा उसे फुटेज मिल जाती है।

To pass something in the assembly you have to be in assembly Rahul Baba which is impossible for your party. #AssamAssemblyElections2021 pic.twitter.com/Kb2y1RBa2l

