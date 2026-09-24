हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर आधारित फिल्म के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि क्या दूसरी मशहूर वेब सीरीज पर भी फिल्में बनेंगी? फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या ‘द फैमिली मैन’ और ‘पंचायत’ जैसे वेब शोज पर भी फिल्म बन सकती है। इसी बीच सीरीज में प्रधान पति, ब्रिज भूषण दुबे का किरदार निभाने वाले अभिनेता रघुबीर यादव ने इस विचार को लेकर अपनी राय रखी है।

दरअसल ‘पंचायत’ के निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा ने हाल ही में हिंट दिया था कि इसका पांचवां सीजन अक्टूबर-नवंबर 2026 के आसपास आ सकता है। हालांकि, ‘पंचायत’ की फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है।

वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में रघुबीर यादव ने कहा कि ‘पंचायत’ की कहानी को फिल्म के लिए महज तीन घंटे में समेटना आसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, सीरीज में इतने सारे किरदार हैं और हर किरदार की अपनी अलग कहानी है। ऐसे में फिल्म बनाना शो के आगे आने वाले सीजन के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर मूवी में ‘शूरवीर’ गाने को लेकर विवाद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सेंसर बोर्ड को लिखा पत्र

रघुबीर यादव ने कहा, “हो सकता है कि लेखक के दिमाग में अभी कई और सीजन हों। फिर फिल्म क्यों बनाएंगे और सीजन क्यों खराब करेंगे?”

गांव की जिंदगी पर भी की बात

उन्होंने गांव की जिंदगी को करीब से देखने के अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि तीन-चार घंटे की फिल्म में गांव और वहां रहने वाले लोगों की पूरी जिंदगी को समेटना बेहद मुश्किल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शो के बनराकस, मंजू देवी और सचिव जी जैसे किसी भी किरदार की कहानी के लिए तीन घंटे का समय काफी नहीं होगा।

यह भी पढ़ें: ‘मिर्जापुर द मूवी’ का आएगा सीक्वल? फिल्म के अंत में मिला ये बड़ा हिंट

अगर फिल्म बनी तो उसमें काम करेंगे रघुबीर यादव

हालांकि, रघुबीर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मेकर्स फिल्म बनाने का फैसला करते हैं, तो वह इसमें दखल नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेखक और मेकर्स का होगा और अगर फिल्म बनती है तो वह उसमें काम जरूर करेंगे।