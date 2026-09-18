रघुबीर यादव के हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिने जाते हैं. ‘पंचायत’ के प्रधान जी के रूप में घर-घर में फेमस रघुबीर का करियर कई बढ़िया किरदारों से सजा रहा है। मगर अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने भी मुश्किल दिनों का सामना किया था।

फिल्मी दुनिया से रघुबीर यादव का परिचय पारसी थिएटर की घूमंतू दुनिया के जरिए हुआ था। रघुबीर भोपाल थिएटर से जुड़े थे, जिसे मदनलाल कपूर चलाते थे। मदनलाल कपूर एक्टर अन्नू कपूर और सीमा कपूर के पिता थे। उस दौर को याद करते हुए यादव ने बताया कि उन्होंने एक ‘खानाबदोश’ जिंदगी जी। वे एक जगह से दूसरी जगह घूम-घूमकर नाटक करते थे। उन्हें रोजाना सिर्फ 2.50 रुपये मिलते थे और कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे साल उनके सीखने और प्रशिक्षण का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए।

घर से भाग गए थे रघुबीर यादव

हिंदी रश के साथ बातचीत में रघुबीर यादव ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि वे 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल होने वाले हैं, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। इसलिए वे एक दोस्त के साथ घर से निकल गए और ललितपुर पहुंचे, जहां भोपाल थिएटर अपने नाटक का मंचन कर रहा था।

एक्टर ने कहा, ‘मैं घर से इसलिए भाग गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं 12वीं कक्षा में फेल होने वाला हूं। मुझे शर्म आ रही थी। मैं एक दोस्त के साथ घर से भाग गया। हम ललितपुर पहुंचे, जहां बाबू जी की थिएटर कंपनी, भोपाल थिएटर, नाटक कर रही थी। मैंने वहां ‘नागिन’ नाम का एक नाटक देखा।’

हालांकि कुछ दिनों बाद उनका दोस्त उन्हें अकेला छोड़कर चला गया और यादव ललितपुर में ही रह गए। उन्होंने बताया, ‘कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त चला गया। इसके बाद मैं बाबू जी की थिएटर कंपनी में पहुंच गया और उनसे मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूं। मैंने बताया कि मैं गाने गाता हूं। उन्होंने मुझसे कुछ गाने को कहा और मैंने एक गजल गाई।’ इसके बाद रघुबीर यादव ने बताया कि मदनलाल कपूर ने उनमें प्रतिभा तो पहचान ली थी, लेकिन उनके गायन में एक बड़ी कमी भी बताई।

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एक्टर ने कहा, ‘बाबू जी ने कहा, ‘तुम बहुत मधुर गाते हो, लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज (उच्चारण) बहुत खराब है।’ मुझे लगा कि शायद इसका संबंध तबले से है। मैंने कहा कि अगर मैं तबले के साथ गाऊंगा तो मेरा तलफ्फुज सुधर जाएगा। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, ‘नहीं, तुम्हारे उच्चारण में सुधार की जरूरत है।’ उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया और उनके मार्गदर्शन में मैंने उर्दू सीखी और अपना उच्चारण सुधारा।’

छह साल तक घूमते रहे रघुबीर

इसके बाद रघुबीर यादव थिएटर मंडली के साथ यात्रा करने लगे। अगले छह साल उन्होंने एक खानाबदोश की तरह जिंदगी बिताई। मंडली उत्तर और मध्य भारत के अलग-अलग हिस्सों में नाटक करती थी। उन्होंने कहा, ‘मैं पारसी थिएटर से जुड़ा हुआ था, इसलिए छह साल तक मैंने एक तरह से खानाबदोश जिंदगी जी। हम हर जगह घूमते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम गांव-गांव जाते थे और थिएटर करते थे।’

एक्टर ने बताया कि उस समय उनका ध्यान पैसे कमाने से ज्यादा सीखने पर था। कलाकारों के पास भोजन और दूसरी बुनियादी जरूरतों के लिए भी बहुत कम पैसे होते थे। रघुबीर ने कहा, ‘हमने कभी अपने पेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह लगभग एक शिक्षा की तरह था। हमारे पास किताबें थीं और जिंदगी बस चलती रहती थी। मुझे रोजाना 2.50 रुपये मिलते थे, लेकिन जब बारिश होती थी, तो हमें 1 रुपये या 1.50 रुपये में गुजारा करना पड़ता था।’

आधी रोटी खाते थे और आधी रात बचाते थे

रघुबीर यादव ने यह भी बताया कि वे और दूसरे थिएटर के कलाकार सफर के दौरान अपने खाने का इंतजाम कैसे करते थे। उन्होंने कहा, ‘हम चार आने का आटा और चार आने के टमाटर खरीदते थे और उसकी चटनी बनाते थे। किसी के घर से तवा मांग लेते थे, पेड़ के नीचे चूल्हा बनाते थे और रोटियां पकाते थे। हम आधी रोटी खाते थे और बाकी आधी रात के लिए बचाकर रखते थे।’

कई बार ऐसा भी होता था कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उन्होंने कहा, ‘कई बार हम शाम को भूखे ही सो जाते थे। लेकिन भूखे होने के बावजूद हम हंसते रहते थे। अन्नू, गुड्डो (सीमा कपूर), हम सब साथ थे। हमें उस भूख में भी मजा आता था।’

रघुबीर यादव ने कपूर परिवार के उस माहौल को भी याद किया, जहां संगीत, किताबें और अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, ‘हम उस माहौल का आनंद लेते थे। वहां किताबें थीं। मम्मी हमेशा कहती थीं, ‘खाली मत बैठो।’ हर समय संगीत का अभ्यास चलता रहता था। आसपास हमेशा गाने बजते रहते थे। हमें सीखने के अवसर मिलते रहते थे।’

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रघुबीर को अन्नू कपूर ने सिखाया था एक गाना

रघुबीर यादव ने थिएटर कंपनी के दिनों का एक किस्सा भी साझा किया, जब अन्नू कपूर ने उन्हें एक गाना सिखाया था। यादव ने बताया कि अन्नू ने उन्हें यह गाना बताया, जिसके बाद उन्होंने उसे सीखा और मंच पर गाया। उन्होंने कहा, ‘अन्नू ने मुझे एक गाना सिखाया था, उसका नाम था- रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई। मैंने उनसे वह गाना सीखा और गाया। इसके लिए मुझे मार पड़ी।’

अन्नू कपूर की मां, जिन्हें यादव प्यार से ‘मम्मी जी’ कहते हैं, मंच के पास चिमटा लेकर खड़ी थीं और गाना गाने के लिए उन्हें पीटने वाली थीं। एक्टर ने कहा, ‘वह मंच के पास चिमटा लेकर खड़ी थीं। वह बहुत संस्कारी और अनुशासित माहौल था।’

इंसान अभाव के जरिए सीखता है

रघुबीर यादव ने कहा कि वे आज भी उन सालों को बेहद प्यार से याद करते हैं और उस कमी को अपनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा, ‘इंसान हमेशा अभाव के जरिए सीखता है। बहुत सारी कमियां थीं। हमें खाना नहीं मिलता था। हम भूखे रहते थे। लेकिन आज भी वे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से हैं।’

उन्होंने बताया कि वह और सीमा आज भी उस दौर के बारे में बात करते हैं। रघुबीर ने कहा, ‘आज भी जब हम उन दिनों के बारे में बात करते हैं तो सीमा कहती है, ‘भैया, वे कितने खूबसूरत दिन थे।’ कभी-कभी उन्हें याद करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं।’

यादव ने आगे कहा, ‘वे खुशी के आंसू होते हैं। उस समय जो खुशी हम महसूस करते थे, सीखने के प्रति हमारा नजरिया और जिस तरह हमें मेहनत करनी पड़ती थी। इन सबमें एक अलग तरह का आनंद था। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें अभाव में रखा, क्योंकि इंसान अभाव के जरिए सीखता है।’

रघुबीर यादव का करियर

थिएटर कंपनी के साथ बिताए सालों के बाद रघुबीर यादव ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में पढ़ाई की और बाद में उसकी रेपर्टरी कंपनी से जुड़ गए। उन्होंने 1985 में फिल्म ‘मैसी साहब’ (Massey Sahib) से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ‘सलाम बॉम्बे!’,’लगान’, ‘पीपली लाइव’, ‘न्यूटन’ और ‘सुई धागा’ जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं।

टेलीविजन पर वे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ नाम के शो में बृज भूषण दुबे की भूमिका से काफी लोकप्रिय हुए। बाद में ‘पंचायत’ में प्रधान जी का किरदार निभाकर उन्होंने नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी अपनी खास पहचान बनाई।