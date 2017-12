रोडीज वाले रघुराम गाने में बने लवरबॉय, टि्वटर यूजर्स बोले- कंडोम ऐड की तरह लगे बैन

एमटीवी रोडीज के जज रह चुके रघुराम ने इस बार दर्शकों को सरप्राइज कर दिया है। दरअसल, रघुराम की छवि दर्शकों के बीच गुस्सैल किस्म की है। वहीं अब रघुराम अपनी छवि को और अच्छा बनाने के लिए तरह तरह के टीवी शो करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रघु अब एक म्यूजिक वीडियो में गाना गाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां, इस वीडियो में रघु एक कैनेडियन-इटैलियन सिंगर के साथ गाना गा रहे हैं। वीडियो सॉन्ग ‘आंखों ही आंखों में’ में रघुराम राजन कैनेडियन-इटैलियन सिंगर नतायली दी लूसियो के साथ साज छेड़ रहे हैं।

प्रोड्यूसर और एक्टर रघुराम स्क्रीन पर काफी लंबे समय के बाद गा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब रघु को गाना गाते देखा गया हो। इससे पहले भी रघु एक टीवी रिएलिटी शो में जजों के सामने गाना गाते नजर आए थे। ‘इंडियन आइडल’ में सोनू निगम, फराह खान और अनु मलिक के सामने रघु ने ऑडिशन दिया। इतना ही नहीं, रघु ने रोडीज 9 के लिए भी थीम सॉन्ग गाया था। इसके अलावा आजकल रघु ‘एंटरटेनमेंट की रात’ में कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो में रघु रोमांटिक अवतार में नजर आ रहे हैं।

This video must be controlled to telecast on Air, like Condom advertisements…….https://t.co/glA3i7lWFI

— दिनेश (@16x2is8) December 16, 2017

Lovely sir ! You follow the popular saying “Dance like no one is watching and sing like no one is listening”