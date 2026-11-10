एक्टर राघव जुयाल को जल्द फिल्म ‘रामायण पार्ट 2’ में देखा जाने वाला है। राघव इस फिल्म में रावण के शक्तिशाली बेटे मेघनाद का किरदार निभाते नजर आएंगे। ‘रामायण पार्ट 1’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन में उनकी एक छोटी-सी झलक दिखाई गई थी, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।

अब राघव ने इस किरदार को निभाने के लिए की गई अपनी तैयारियों को लेकर कुछ दिलचस्प बातें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उन्हें मेघनाद के लुक और उसके व्यक्तित्व को लेकर क्या खास निर्देश दिए थे।

हाल ही में वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में राघव जुयाल ने बताया कि नितेश तिवारी चाहते थे कि वह मेघनाद की अलौकिक शक्तियों को अपने चेहरे के हाव-भाव, खासकर आंखों के जरिए दिखाएं। एक्टर ने रामायण में मेघनाद के महत्व और लक्ष्मण के साथ उसके युद्ध के बारे में भी बात की। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस किरदार को लेकर उनकी तैयारी और उसे समझने का तरीका फिलहाल वह अपने तक ही रखना चाहते हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले वह इससे जुड़ी ज्यादा बातें नहीं बताना चाहते।

‘रामायण 2’ को लेकर उत्साहित हैं राघव

राघव जुयाल ने ‘रामायण पार्ट 2’ का हिस्सा बनने और रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक मेघनाद का किरदार निभाने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। जब उनसे इस किरदार की तैयारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसके खास पहलुओं का खुलासा करने से परहेज किया।

उन्होंने कहा, ‘मैं इस किरदार को किस तरह निभा रहा हूं और इसके अलग-अलग पहलुओं को कैसे समझ रहा हूं, यह फिलहाल मैं नितेश (तिवारी) सर और अपने बीच ही रखना चाहूंगा। यह मेरे लिए बहुत निजी प्रक्रिया है और मैं नहीं चाहता कि फिल्म दर्शकों तक पहुंचने से पहले इसके बारे में बहुत कुछ बता दूं।’

‘रामायण’ में राघव की छोटी-सी झलक से दर्शकों को उनके मेघनाद वाले लुक की पहली झलक मिल चुकी है। फिल्म के दूसरे पार्ट में उनका किरदार ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। इस पार्ट में भगवान राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा।

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डायरेक्टर से राघव को मिले निर्देश

डायरेक्टर के निर्देशों के बारे में बात करते हुए राघव जुयाल ने बताया कि नितेश तिवारी ने मेघनाद को एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बताया था, जिसकी ताकत उसके पिता रावण के बराबर थी।

फिल्ममेकर ने युद्ध के दौरान मेघनाद के महत्व पर भी खास जोर दिया। राघव के मुताबिक, मेघनाद ने लक्ष्मण पर हमला कर उन्हें बेहोश कर दिया था, जिसके बाद युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया था। लक्ष्मण को होश में लाने के लिए आखिरकार संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी।

नितेश तिवारी का सबसे खास निर्देश मेघनाद की मायावी शक्तियों को दिखाने को लेकर था। वह चाहते थे कि राघव बिना ज्यादा डायलॉग या एक्शन के अपनी आंखों से ही इस किरदार की ताकत और खतरनाक अंदाज बयां करें।

राघव ने बताया, ‘मेघनाद ‘मायावी शक्तियों’ का भी स्वामी था। इसलिए नितेश सर खासतौर पर चाहते थे कि मैं अपनी आंखों के जरिए उसकी ताकत दिखाऊं। वह मेरी आंखों में एक खास चमक, थोड़ी खतरनाक इंटेंसिटी और आग देखना चाहते थे। अगर आप पार्ट 1 में मेरी झलक को ध्यान से देखेंगे, तो मेरी आंखों में एक अलग तरह की इंटेंसिटी नजर आएगी। नितेश सर ने खासतौर पर मुझसे इसे दिखाने के लिए कहा था।’

एक्टर की इस बात से यह भी समझ आता है कि फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में उनकी छोटी-सी झलक को किस सोच के साथ फिल्माया गया था। उनके चेहरे के हाव-भाव के जरिए मेघनाद के डरावने और रौबदार व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश की गई थी।

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‘रामायण पार्ट 2’ में नजर आएंगे ये सितारे

राघव जुयाल के अलावा ‘रामायण पार्ट 2’ में कई नए किरदार भी देखने को मिलेंगे, जो कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फैसल मलिक, कुंभकर्ण की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। सुहैल नय्यर के भी सुग्रीव का किरदार निभाने की खबरें हैं।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म दिवाली 2028 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे नमित मल्होत्रा ने प्राइम फोकस स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ‘रामायण पार्ट 1’ ने अभी तक दुनियाभर में 660 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।