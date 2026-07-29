एक्टर राघव जुयाल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ के लिए काफी चर्चा में हैं। करीब 16 साल के करियर में पहली बार राघव इस फिल्म में बतौर लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्टर लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, उन्हीं में से एक बातचीत के दौरान राघव ने बताया कि कैसे शूटिंग शुरू होने से तुरंत पहले उन्हें फोन करके फिल्म से बाहर कर दिया गया था। राघव का कहना है कि उनके साथ ऐसा किसी बड़े एक्टर के कहने पर किया गया था।

यह भी पढ़ें- ‘बिजनेस में लॉस, हम सड़क पर आ गए’, शिवांगी जोशी के सीक्रेट ने खींचा ध्यान, आर्मी परिवार की कहानी वाला क्लिप वायरल

फेमस डांसर, होस्ट और एक्टर राघव जुयाल इस समय अपने करियर के एक बहुत शानदार फेज में हैं। उन्होंने हाल ही की अपनी फिल्मों में बतौर विलेन एक अच्छी पहचान बनाई है। जिसके बाद वो फिल्म भाई तेरा स्टार है में हीरो के रोल में नजर आएंगे।

उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए कई खुलासे किए। राघव ने उन्हें एक गहरी ठेस पहुंचाने वाला वाकया साझा किया और बताया कि वो आज तक उस बात को नहीं भूले हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान राघव जुयाल ने बताया कि ‘ये किस्सा फिल्म ‘किल’ मिलने से पहले का है। एक बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो की फिल्म के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था और शूटिंग शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन अचानक मेकर्स से बातचीत होना बंद हो गया।’

जब राघव ने मेकर्स से बात करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि फिल्म के लिए किसी बड़े और जाने माने चेहरे की तलाश की जा रही है।

यह भी पढ़ें- ट्रेलर रिलीज से पहले ‘रामायण’ की बड़ी डील, टी-सीरीज ने ₹75 करोड़ में खरीदे म्यूजिक राइट्स: Report

शुरूआत में एक्टर ने इस बात को काफी मजाकिया अंदाज में लिया और जवाब में कहा कि कोई बात नहीं थोड़ा खा-पीकर चेहरा बड़ा कर लेंगे। राघव ने बताया कि बाद में उन्हें इसके पीछे की असली वजह जानकर काफी हैरानी हुई थी। एक्टर को जानकारी मिली कि फिल्म के मुख्य एक्टर ने मेकर्स से कहकर उन्हें हटवाया था। हालांकि अब राघव के लिए ये बात पुरानी हो चुकी है लेकिन उस समय उन्हें इस बात का काफी दुख हुआ था।

राघव ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जिस फिल्म से उन्हें निकाला गया, वो कभी बन ही नहीं पाई। बाद में एक्टर ने भगवान का शुक्रिया किया और सोचा कि अच्छा है वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बने और बाद में उन्हें फिल्म ‘किल’ में लक्ष्य के साथ काम करने का मौका मिला। कमाल बात ये रही कि इस फिल्म से उन्हें वो पहचान और शाबाशी मिली जिसके वह हकदार थे।

अब जल्द ही राघव जुयाल फिल्म ‘भाई तेरा स्टार हैं’ में नजर आएंगे। ये एक कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है, हालांकि फिल्म देखने के लिए 30 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा।