फिल्म ‘पैडमैन’ में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री राधिका आप्टे इन दिनों अपनी एक फोटो के कारण चर्चा में हैं। राधिका आप्टे इन दिनों गोवा में छुट्टियां बिता रही हैं। गोवा में होने की जानकारी खुद राधिका ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक तस्वीर के जरिए दी है। राधिका ने फोटो शेयर कर कैप्शन लिखा हैशटैक के साथ होलीडे, टाइमऑफ, गोवा, समुद्र, दोस्त। तस्वीर में राधिका बिकनी पहने हुए नजर आ रही हैं और हाथ में बियर का ग्लास पकड़ा हुआ है। फोटो में राधिका अपने दोस्त के साथ नजर आ रही हैं। हाल ही में राधिका की फिल्म पैडमैन रिलीज हुई है फिल्म में दर्शक राधिका के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर रही है। कॉमेडियन मल्लिका दुआ के फिल्म पैडमैन के लेकर तंज कंसा था, राधिका ने मल्लिका के तंज का जवाब दिया था जिसके कारण वह चर्चा में रही थीं।

राधिका आप्टे द्वारा शेयर की गई बिकनी तस्वीर को देखने के बाद उनके फैंस कमेंट में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, पैडमैन देख लो और ये देख लो। कुछ यूजर्स ने लिखा, ऐसे कही भी किसी के साथ मत बैठ जाया करो। वहीं कुछ लोगों ने कहा, गोवा की फोटो हैं कोई इंडियन नहीं दिखता वहां। वहीं कुछ लोग राधिका की बिकनी फोटो और बियर ग्लास को हाथ में देखकर परेशान हो गए। खबर लिखे जाने तक राधिका की फोटो 80 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं।

‘पैडमैन’ में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद राधिका आप्टे अब एक वेब सीरीज करते हुए नजर आएंगी। वेब सीरीज में राधिका अभिनेता सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी। वेब सीरीज को नेटफ्लेक्स लेकर आ रहा है। जिसका नाम है, ‘सेक्रेड गेम’। बेव सीरीज का फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है। ‘सेक्रेड गेम’ में राधिका, सैफ अली खान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दकी भी नजर आएंगे। यह 8 एपिसोड की सीरीज होगी।

The deadliest games are the ones we’ve been fooled into playing. Here’s the first look of #SacredGames pic.twitter.com/F1gBkaVGSf

— Netflix India (@NetflixIndia) February 23, 2018