राधिका आप्टे इन दिनों अपनी आने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज ‘अक्का’ को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हिंदी और साउथ सिनेमा, दोनों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने ओटीटी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि, साल 2019 के बाद से वह साउथ की फिल्मों में नजर नहीं आई हैं। एक्ट्रेस ने अब साउथ सिनेमा से दूरी बनाने की वजह बताई है।

न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मुताबिक, साउथ की फिल्मों में नॉर्थ इंडिया की अभिनेत्रियों को उनके गोरे रंग की वजह से प्राथमिकता दी जाती रही है।

साउथ की अभिनेत्रियों को क्यों नहीं मिलता मौका?

राधिका आप्टे ने कहा कि हो सकता है कि उनकी धारणा गलत हो, लेकिन उन्हें लगता है कि साउथ की फिल्मों में उत्तर भारत की अभिनेत्रियों को उनके गोरे रंग के कारण कास्ट किया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब साउथ इंडिया में खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां मौजूद हैं, तो वहां की फिल्मों में उन्हें ही प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती?

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राधिका ने कहा, “हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी धारणा है कि साउथ में नॉर्थ इंडियन अभिनेत्रियों को इसलिए कास्ट किया जाता था, क्योंकि उनका रंग गोरा होता है। मेरा रंग गोरा नहीं है। मैं सोचती हूं कि साउथ की फिल्मों में साउथ की अभिनेत्रियों को क्यों नहीं लिया जाता और उनकी जगह नॉर्थ की अभिनेत्रियों को क्यों कास्ट किया जाता है! और यहां तो विदेशी कलाकारों को भी लिया जाता है। हम अक्सर ऐसा करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि वह इस चलन को बढ़ावा नहीं देना चाहती थीं। राधिका के मुताबिक, साउथ की अभिनेत्रियां खूबसूरत होने के साथ-साथ प्रतिभाशाली भी हैं और अपनी भाषा को अच्छी तरह जानती हैं। ऐसे में उन्हें वहां की फिल्मों में काम करने का मौका मिलना चाहिए, न कि मुंबई से आने वाली उन अभिनेत्रियों को, जिन्हें उस भाषा का ज्ञान नहीं होता और जिनके डायलॉग दूसरी अभिनेत्रियों से डब कराए जाते हैं।

भाषा की वजह से भी हुई परेशानी

राधिका आप्टे ने साउथ की फिल्मों में काम करने के दौरान भाषा से जुड़ी मुश्किलों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर किसी खास किरदार के लिए किसी विशेष अभिनेत्री को चुनने की वजह है, तो वह इसे समझ सकती हैं। हालांकि, भाषा उनके लिए एक बड़ी बाधा बन गई थी।

अभिनेत्री ने बताया कि एक समय उन्हें लगता था कि वह किसी भी भाषा में अभिनय कर सकती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने सात अलग-अलग भाषाओं में फिल्में कीं। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि किसी भाषा को जाने बिना किरदार के साथ पूरी तरह न्याय करना मुश्किल है।

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राधिका के मुताबिक, अभिनय के दौरान सिर्फ अपने डायलॉग याद रखना ही काफी नहीं होता। अगर कलाकार अपने डायलॉग भूल जाए या किसी परिस्थिति में सहज होकर कुछ करना चाहे, तो उसे उस भाषा की समझ होनी चाहिए। इसी वजह से उन्हें लगा कि जिन भाषाओं को वह नहीं जानती थीं, उनमें बनी फिल्मों के साथ वह पूरा न्याय नहीं कर पा रही थीं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो राधिका आप्टे जल्द ही नेटफ्लिक्स की पीरियड क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘अक्का’ में नजर आएंगी। इस सीरीज में कीर्ति सुरेश भी अहम भूमिका निभा रही हैं। सीरीज 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज होगी।