Race 3 Trailer: सलमान खान ने रिलीज किया ‘रेस-3’ का ट्रेलर, यहां देखें

सलमान खान के ट्विटर पेज 'सलमान खान फिल्म' से एक ट्वीट सामने आया जिससे पोस्ट किया गया है- जनता रेस के लिए वापसी कर रही है। फिल्म के ट्रेलर को लेकर कहा गया था कि शाम 5.15 मिनट पर सलमान की race 3 का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। फिलहाल दर्शक सलमान की फिल्म के जुड़े हर पेज पर नजर बनाए हुए हैं।

The janta is coming back to the Race!#Race3ThisEid #Race3 @BeingSalmanKhan @Asli_Jacqueline @remodsouza pic.twitter.com/rrYenYKKbr