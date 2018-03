Race 3 में क्या कर रहे हैं सलमान खान, जैकलीन-अनिल कपूर और बॉबी देओल ने खोला ‘सिकंदर’ का राज!

सलमान खान की फिल्म ‘रेस 3’ में उनका लुक कैसा है इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। हाल ही में सलमान की फिल्म से उनका फर्स्ट लुक जारी हुआ है। फिल्म के पोस्टर में सलमान काफी हैंडसम लग रहे हैं। सलमान के पोस्टर को देख कर ही फिल्म में उनके कैरेक्टर का अंदाजा हो जाता है। सलमान के हाथ में गन दिखाई दे रही है और उनके एक्सप्रेशन से साफ जाहिर होता है कि गन से ‘सिकंदर’ अपना काम पूरा कर आए हैं।

सलमान ने अपने इस लुक को ट्विटर पर शेयर करते हुए एक खास बात लिखी ‘सेल्फलेस ओवर सेल्फिश’। फिल्म में जरूरतमंदों की मदद करते नजर आएंगे। उनके इस लुक को लेकर फिल्म की स्टार कास्ट ने भी तारीफ की। ट्वीट के जरिए बॉबी देओल ने कहा, ‘सिकंदर एक परफेक्ट फ्रेंड… परफेक्ट पार्टनर।’ साकिब सलीम ने भी अपने ट्वीट के जरिए सलमान के लुक पर रिप्लाई करते हुए कहा, ‘वह दिमाग और दिल दोनों से तेज।’ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस ने लिखा, ‘सिकंदर से मिलें, जिनकी मिस्ट्री आप सुलझा नहीं सकते।’ वहीं अनिल कपूर ने भी सलमान के इस पोस्टर और उनके लुक को लेकर लिखा, ‘हम अपने पहले रेसर को मुखातिब करा रहे हैं, सिकंदर, उसके लिए फैमिली सिर्फ एक शब्द नहीं। पूरा संटेंस है।’

Sikander .. the perfect friend , the perfect partner . #Race3ThisEid https://t.co/vWZdMMhWYy

बता दें, सलमान ने इस पोस्टर में ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहनी है, गले में टाई और हाथ में उनका कोट है। सलमान के एक हाथ में बंदूक भी है और आंखों में गॉगल्स हैं। सलमान का ये लुक उनके फैंस को बहुत पसंद आया है। इस लुक को लेकर उनके फैंस ने काफी अच्छे कमेंट्स किए हैं। इससे पहले सलमान की Race 3 का टीजर भी रिलीज किया गया था। टीजर में सलमान की आवाज सुनाई दे रही है जिसमें वह दर्शकों के सामने जल्द हाजिर होने की बात कह रहे हैं।

Sikander … he is Dimaag aur dil .. dono se tezz #Race3ThisEid https://t.co/65uZjxziaV

Meet Sikander, the mystery you can't solve..!! #Repost @beingsalmankhan

Is hafte milata hoon #Race3 ki family se … mera naam hai Sikander. Selfless over selfish #Race3ThisEid @tips @SKFilmsOfficial https://t.co/houf9pxAx4 pic.twitter.com/Gxu7vnhZSp

— Jacqueline Fernandez (@Asli_Jacqueline) March 19, 2018