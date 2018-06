सलमान खान स्टारर फिल्म ‘रेस-3’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित फिल्म रेस-3 को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। रेस-3 के देखने के बाद कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म को फ्लॉप और बोरिंग बता रहे हैं। रेस-3 को लेकर दर्शक अपना रिस्पांस सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। वहीं रेस-3 को लेकर कुछ जोक्स भी वायरल हो रहे हैं।

सलमान खान की फिल्म ‘रेस-3’ में अनिल कपूर, साकिब सलीम, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडीस और डेजी शाह हैं। फिल्म एक्शन और रोमांच हैं। रेस फ्रैंचाइजी की पहली दो फिल्में रेस और रेस-2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि सलमान खान की ‘रेस-3’ ओपनिंग डे पर 30 करोड़ का कारोबार कर सकती है। फिल्म के ओपनिंग डे के आंकड़ो की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। तरण के ट्वीट के अनुसार, ‘रेस-3’ ने ओपनिंग डे पर 29 करोड़ 17 लाख रुपए का कारोबार किया है।

Me coming out after watching #Race3 in 3D #Race3xBlackberrys pic.twitter.com/wGFENvytDH

Husband insisted that we watch Race 3. So we did.

This is what I feel like doing to him now. #Race3 pic.twitter.com/YJFFkQ1tKd

— Vishakha (@vishakhatalreja) June 15, 2018