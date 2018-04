रात के 2 बजे सलमान खान का स्टंट, डायरेक्टर ने शेयर किया VIDEO

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ‘RACE 3’ के इन दिनों खूब चर्चे हो रहे हैं। सलमान की फिल्म के अब तक के सारे पोस्टर्स और एक टीजर सामने आ चुका है। ये पोस्टर्स और टीजर दर्शकों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहे हैं। वहीं, फिल्म में सलमान का लुक उनके फैन्स को बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म के सेट से अब तक कई सारे फोटोज और वीडियोज भी शेयर किए जा चुके हैं। वहीं, इंस्टाग्राम पर इन्हें फैन्स द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है।

हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अब्बास अली जफर ने अपने ट्विटर अकाउंट से सलमान का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सलमान खान कमाल का स्टंट करते दिख रहे हैं। जी हां, हिट एंट फिट सलमान खान इस वीडियो में हवा में उछलते दिख रहे हैं और जबरदस्त स्टंट कर रहे हैं। वीडियो को देख कर ऐसे लगता है मानो सलमान फिल्म में एक खतरनाक स्टंट को पॉलिश कर रहे हैं। लेकिन वीडियो का कैप्शन पढ़ते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। यह वीडियो डायरेक्टर जफर ने रात के 2 बजे शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अली ने लिखा, ‘देखिए.. सलमान भाई मुझे क्या मिला.. फिल्म सुलतान के दौरान ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो।’

Look bhai @BeingSalmanKhan what I found from @SultanTheMovie training session #backflip at 2 am in the morning 🙂 pic.twitter.com/YDuQ1g8z7V

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) April 15, 2018