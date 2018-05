Race 3: शॉर्ट्स पहने खटिया पर लेटे दिखे सलमान खान, ‘देसी स्टाइल’ में वायरल हुई तस्वीर

सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रेस 3’ को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। हाल ही में सलमान की फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के ट्रेलर को कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं सलमान की ‘रेस 3’ से पहला गाना भी सामने आ चुका है। ‘रेस 3’ के गाने ‘हीरिए’ में सलमान खान जैकलीन फर्नांडीस गजब का डांस कर रहे हैं। वहीं एक गाने से ही जैकलीन ने बता दिया कि यह तो सिर्फ गाना है, फिल्म तो अभी बाकी है।

दरअसल, गाने में जैकलीन कमाल का पोल डांस करती दिख रही हैं। कुछ वक्त पहले इस फिल्म के सेट से सलमान खान की एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में सलमान खान खाट पर लेट कर रिलैक्स कर रहे हैं। दरअसल, ये तस्वीर राजस्थान में जैसलमेर के एक ढाबे की है। यह तस्वीर तब की है जब सलमान अपनी फिल्म ‘रेस 3’ की शूटिंग के लिए राजस्थान गए हुए थे। ये तस्वीर इंटरनेट की दुनिया में खूब वायरल हुई।

दरअसल, शूटिंग खत्म कर सलमान खान राजस्थान में जेसलमेर के एक ढाबे में चिल करते हुए नजर आए। तस्वीर में सलमान ने कैजुअल ड्रेस पहनी हुई है। सलमान ने टीशर्ट और शर्ट्स पहने हुए हैं, जिसमें वह काफी कूल लग रहे हैं। इस दौरान सलमान खान खटिया में करवट लिए रिलैक्स कर रहे हैं। इसके चलते सलमान के फैन्स को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया है। सलमान के फैन्स उनकी इस तस्वीर को देख कर कह रहे हैं, ‘भाईजान का देसी स्टाइल कमाल’। वहीं कुछ लोगों ने सलमान की इस तस्वीर पर कमेंट किया है- ‘डाउन टु अर्थ नेचर।’

#SalmanKhan chilling at a Dhaba while returning from the shoot of #Race3 in Jaisalmer! pic.twitter.com/4D4sKi9pCS

— Salman Khan Fan Club (@BSKFanClub) May 14, 2018