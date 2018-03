‘रेस 3’ की शूटिंग में घायल हुईं जैकलीन, पहुंचीं अस्पताल

सलमान खान स्टारर फिल्म ‘रेस 3’ के टीजर के अलावा सलमान, जैकलीन फर्नांडीस और बॉबी देओल का फर्स्ट लुक सामने आया था। वहीं अब खबर आ रही है कि ‘रेस 3’ के सेट पर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस घायल हो गई हैं। दरअसल, जैकलीन फर्नांडीस दुबई में ‘रेस 3’ की शूटिंग कर रही थीं। इस दौरान सेट में शूटिंग करते वक्त जैकलीन को चोट लग गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जैकलीन अपनी फिल्म के शॉट के बीच स्क्वैश खेल रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैकलीन स्क्वैश खेल रही थीं तभी बॉल सीधे उनकी आंख में जा लगी। इसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक, सोर्स ने कहा, ‘जैकलीन को तेजी के साथ अस्पताल ले जाया गया है। उनकी आंख से लगातार खून बह रहा है। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं। डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर चुके हैं।’ बता दें, जैकलीन जल्द ही ‘रेस 3’ में सलमान खान और डेजी शाह के साथ नजर आएंगी। ‘रेस 3’ में सलमान खान, डेजी शाह और जैकलीन फर्नांडीस के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर भी हैं। इससे पहले फिल्म से सलमान खान का फर्स्ट लुक जारी किया गया था।

Meet Sikander, the mystery you can't solve..!! #Repost @beingsalmankhan

Is hafte milata hoon #Race3 ki family se … mera naam hai Sikander. Selfless over selfish #Race3ThisEid @tips @SKFilmsOfficial https://t.co/houf9pxAx4 pic.twitter.com/Gxu7vnhZSp

— Jacqueline Fernandez (@Asli_Jacqueline) March 19, 2018