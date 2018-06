Race 3 Box Office Collection Day 1: फैन्स को पसंद आई सलमान खान की ‘ईदी’, सिनेमाघरों में रेस 3 ने मचाई धूम

Race 3 Box Office Collection : सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीस, बॉबी देओल और अनिल कपूर मल्टीस्टारर फिल्म ‘रेस 3’ दर्शकों का काफी मनोरंजन कर रही है। सलमान के फैन्को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। वहीं फिल्म रिलीज होते के साथ ही सलमान के फैन्स ईद के चांद की तरह उनका दीदार करने सिनमाघरों में जा पहुंचे। आपको बता दें, काइट्स के बाद सलमान की ये दूसरी फिल्म है जिसका शो सुबह 7 बजे करीब थिएटर्स पर लग गया था।

इतना ही नहीं कई जगह तो सलमान की फिल्म सुबह के 4 बजे भी लग गई थी। सलमान ने अपने चाहने वालों को ईद पर रेस 3 तोहफे में दी है। फिल्म के कलेक्शन को लेकर बात की जाए तो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ‘रेस 3’ अपने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। वहीं फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ की कमाई कर लेगी। अपने पहले दिन यानी ओपनिंग डे में फिल्म ने कितनी कमाई की इसे जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है।

सलमान के फैन्स को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। जहां सलमान के फैन्स को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। वहीं रेस 3 फिल्म को क्रिटिक्स की मिली जुली प्रक्रिया मिली है। कई क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग स्टार्स दिए हैं तो किसी ने इस फिल्म को 2 स्टार्स ही दिए हैं। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने सलमान की इस मोस्ट अवेडेट फिल्म को वनवर्ड रिव्यू में ‘डिसअपॉइंटिंग’ बताया है। फिल्म को लेकर तरण लिखते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रेमो ने ये सुनहरा अवसर गंवा दिया।

#OneWordReview…#Race3: DISAPPOINTING.

Rating:

All that glitters is not gold… Remo D’souza misses the golden opportunity! pic.twitter.com/xTpbO3tyYH

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 15, 2018