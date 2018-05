Raazi Movie Collection day 8: विक्की कौशल-आलिया की फिल्म कर रही धमाकेदार कमाई, जानिए अब तक का कुल कलेक्शन

मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर फिल्म ‘राजी’ दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब हो चुकी है। फिल्म दर्शकों के अलावा क्रिटिक्स के दिलों को भी खूब भाई है। इतना ही नहीं फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स भी मिले हैं। अपने पहले दिन आलिया की फिल्म ने उम्मीद से बेहतरीन कर दिखाया था। फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन थी कि फिल्म अपने ओपनिंग डे में 5 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। लेकिन फिल्म ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की।

ओपनिंग वीकेंड पर अंदाजे लगाए गए कि फिल्म 30 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेकिन फिल्म ने 30 करोड़ का भी आंकड़ा पार किया। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी शेयर की है। तरण ने आंकड़े जारी कर बताया कि राजी ने अपने पहले दिन यानी शुक्रवार को 7.53 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 11.30 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 14.11 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म ने 6.30 करोड़ रुपए जुटाए। मंगलवार को फिल्म ने 6.10 करोड़ और बुधवार को फिल्म ने 5.90 करोड़ रुपए की कमाई की। गुरुवार को फिल्म ने 5.35 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 4.75 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन हो गया है- 61.34 करोड़ रुपए का।

#Raazi has a SUPER-STRONG second Fri… The trends are crystal clear: Expect SOLID GROWTH on Sat and Sun… Should cross ₹ 75 cr mark by Weekend 2… [Week 2] Fri 4.75 cr. Total: ₹ 61.34 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 19, 2018